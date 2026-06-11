Mango mise sur la France avec 45 nouveaux magasins et 700 emplois d’ici 2028

Mango investit 66 millions d’euros dans l’Hexagone

Mango confirme sa confiance dans le marché français en dévoilant un investissement de 66 millions d’euros qui se concrétisera par l’ouverture de 45 nouveaux magasins d’ici 2028. L’enseigne espagnole de prêt-à-porter, présente dans l’Hexagone depuis 1994, prévoit de créer près de 700 emplois dans le cadre de cette expansion stratégique annoncée mardi 9 juin.

Le rythme de déploiement s’annonce soutenu avec 15 nouveaux magasins par an, générant environ 15 emplois par point de vente. La montée en puissance permettra à Mango d’investir dix villes supplémentaires, élargissant sa présence géographique au-delà de son réseau actuel de 250 magasins répartis dans plus de 170 villes françaises.

Emmanuel Macron n’a pas manqué de saluer l’annonce sur X : « Mango choisit la France (…) ¡ Gracias ! », témoignant de l’importance accordée par l’Élysée aux investissements étrangers créateurs d’emplois.

Les villes moyennes au cœur de la stratégie

L’approche géographique de l’expansion révèle une stratégie particulièrement réfléchie. Les ouvertures se répartiront entre les métropoles et « les villes de taille moyenne et petite, qui représentent actuellement plus de 80% » du réseau français, selon les précisions apportées par l’entreprise catalane.

Depuis 2022, Mango a déjà ouvert plus de 12 500 mètres carrés de surface de vente sur le territoire national. Après avoir concentré ses premiers efforts sur les grandes agglomérations comme Paris, Lille ou Toulouse dans les années 1990, l’enseigne a progressivement renforcé sa présence dans les villes de second rang durant la décennie 2010.

L’investissement de 66 millions d’euros avait été promis la semaine dernière lors du sommet Choose France, confirmant le positionnement de la France comme « premier marché international » de la marque.

Des résultats qui tranchent avec la crise du textile

La performance de Mango détonne dans un contexte particulièrement difficile pour le prêt-à-porter français. Alors que de nombreuses enseignes ont connu des fermetures en cascade, la marque espagnole affiche une croissance de plus de 20% de chiffre d’affaires en France ces cinq dernières années, révélait en août 2025 son directeur France, Yann Bayon, à l’Agence France-Presse.

À l’échelle mondiale, les chiffres confirment la dynamique positive. L’entreprise non cotée en Bourse a dégagé 242 millions d’euros de profits nets en 2025, soit une progression de 11% par rapport aux 219 millions d’euros de 2024. Son chiffre d’affaires global a atteint 3,8 milliards d’euros, dont 78% réalisés hors d’Espagne, contre 3,34 milliards en 2024.

Le groupe attribue la forte croissance au dynamisme de ses ventes sur Internet, qui représentent environ un tiers de son chiffre d’affaires, ainsi qu’à l’ouverture de plus de 260 nouvelles boutiques en 2025 dans le monde.

L’omnicanalité, clé du succès commercial

Selon Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA, la réussite de Mango repose sur une approche marketing sophistiquée : « Ils sont très forts dans l’omnicanalité, le mélange du web et du magasin. Ils ont beaucoup de ventes sur Internet, et il y a beaucoup aussi de Click & Collect. »

L’expert souligne également l’importance de l’investissement en recherche et développement : « Ils ont une vraie collection, ils ont 500 personnes en Espagne qui conçoivent les produits. Une enseigne qui a un vrai positionnement. »

La stratégie marketing s’appuie par ailleurs sur des égéries de renom comme Kate Moss, Penelope Cruz, Hailey Bieber ou encore Antoine Griezmann, renforçant la notoriété internationale de la marque créée en 1984 à Barcelone.

Plus de 700 emplois directs créés

L’impact économique de l’expansion française dépasse les 700 emplois directs annoncés. Mango emploie déjà environ 1 700 personnes dans l’Hexagone, un effectif qui va donc augmenter de plus de 40% d’ici quatre ans.

Les créations d’emplois concerneront vendeurs et responsables de magasins dans les nouveaux points de vente, postes de soutien logistique et commercial, fonctions de développement territorial, sans compter les emplois indirects dans les zones d’implantation.

L’enseigne, initialement centrée sur la mode féminine, a élargi son offre aux collections masculines et enfants, diversification qui contribue à sa robustesse commerciale face aux fluctuations sectorielles.

Tensions immobilières et concurrence accrue

Malgré des perspectives encourageantes, l’expansion de Mango devra composer avec plusieurs enjeux. La tension sur le marché immobilier commercial dans certaines villes moyennes pourrait compliquer la recherche d’emplacements optimaux. Par ailleurs, le recrutement de 700 collaborateurs dans un marché de l’emploi tendu nécessitera des efforts particuliers en matière d’attractivité employeur.

La concurrence s’intensifie également avec l’arrivée de nouvelles enseignes comme Lefties, filiale d’Inditex (Zara), qui mise sur des prix encore plus agressifs. L’enjeu du développement durable dans le secteur du prêt-à-porter pourrait également redéfinir les stratégies des grandes enseignes à moyen terme.

Néanmoins, avec près de 2 900 points de vente dans 120 pays, Mango dispose des ressources financières et opérationnelles nécessaires pour mener à bien son ambitieux programme français. L’investissement de 66 millions d’euros témoigne d’une vision à long terme qui dépasse les seules considérations conjoncturelles, positionnant l’Hexagone comme un pilier stratégique de la croissance internationale du groupe catalan.