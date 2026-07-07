Mauvaise nouvelle pour les travailleurs en Allemagne : se déclarer malade sans justificatif médical ne sera plus possible, et le débat fait rage

L’Allemagne vient d’adopter une réforme sur les arrêts maladie. Sous la direction de Friedrich Merz, le pays impose désormais aux travailleurs un certificat médical dès le premier jour d’absence. Cette mesure fait partie d’un paquet plus large de réformes économiques et sociales, à l’image de la réduction plafond en France.

Pourquoi ces réformes ?

Annoncée par Friedrich Merz, cette mesure fait partie d’un plan de 34 réformes. L’objectif affiché est de remettre l’Allemagne « sur les rails ». Selon Merz, le nombre de jours de maladie dans le pays est actuellement « trop élevé », ce qui rappelle les préoccupations sur les abus des arrêts maladie en France. Il espère qu’avec cette nouvelle exigence, employés et entreprises disposeront d’« un ensemble d’outils » pour corriger ce déséquilibre. Le même paquet de réformes prévoit aussi des réductions d’impôt sur le revenu pour les familles à faibles et moyens revenus, ainsi qu’une réforme des retraites.

Ce qu’il faut savoir sur le certificat médical

Dès l’entrée en vigueur, les travailleurs allemands devront fournir un certificat médical dès le premier jour de leur arrêt, obtenu directement en cabinet médical. La mesure rompt avec les règles précédentes : un salarié pouvait auparavant s’absenter en appelant malade par téléphone, sans consulter de médecin, pendant trois jours. Un médecin pouvait aussi être contacté par téléphone pour délivrer un certificat d’une semaine, sans visite en personne.

Les employeurs pourront donc exiger ce certificat dès le premier jour, ce qui leur donne un suivi plus strict des absences. Cette évolution suscite des réactions contrastées, sur le plan social comme médical.

Qui critique la mesure ?

L’annonce a rapidement suscité une forte opposition. Le syndicat Verdi, dirigé par Frank Werneke, estime que la mesure risque d’installer « une culture de méfiance envers les employés ». L’Association allemande des médecins de famille a qualifié la réforme de « catastrophe absolue » : elle redoute un afflux massif de patients dans les cabinets médicaux, alors que beaucoup, selon elle, seraient mieux chez eux à se reposer.

Les médecins craignent qu’une telle affluence ne surcharge le système de santé sans réel bénéfice pour les soins. Cette inquiétude s’ajoute à la crainte d’un climat de méfiance entre employeurs et salariés, qui ajouterait une pression supplémentaire sur ces derniers.