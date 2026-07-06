Pétrole : le baril chute à 72 dollars, quels effets pour les Français ?

Le prix du baril de pétrole Brent a chuté de 120 à 72 dollars en quatre mois. Derrière ce reflux spectaculaire : la réouverture du détroit d’Ormuz et une hausse de production coordonnée par l’OPEP+. Pour les consommateurs français, la question brûle : quand cette baisse se traduira-t-elle à la pompe et sur les factures de gaz ?

D’où vient cette baisse du pétrole ? Les trois raisons à connaître

La réouverture du détroit d’Ormuz : le détroit qui bloquait 10 millions de barils par jour

Entre février et juin 2026, le détroit d’Ormuz est resté fermé en raison du conflit opposant les États-Unis, Israël et l’Iran. Environ 10 millions de barils par jour transitaient par ce goulet stratégique avant la crise, soit un cinquième de la consommation mondiale. Un accord irano-américain signé le 17 juin a permis la réouverture progressive du détroit pour une période de 60 jours renouvelable. Résultat immédiat : les exportations pétrolières du Golfe ont repris, soulageant les marchés mondiaux.

L’OPEP+ augmente sa production : 188 000 barils supplémentaires en août

Le 5 juillet, l’OPEP+ a approuvé une nouvelle hausse de 188 000 barils par jour pour le mois d’août. Sept pays participent : Arabie saoudite, Russie, Irak, Koweït, Kazakhstan, Algérie et Oman. Cinquième augmentation consécutive depuis avril, l’organisation a déjà ajouté 800 000 barils quotidiens cumulés en quatre mois. Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank, anticipe « une amélioration de la production en juillet, avec probablement une accélération de la reprise en août ».

Le prix du baril dégringole : de 120 à 72 dollars en quatre mois

En mars, le Brent culminait à 120 dollars. Aujourd’hui, il stagne autour de 72 dollars, soit les niveaux d’avant-guerre. Pourquoi un tel effondrement ? La combinaison entre la réouverture du détroit et l’augmentation rapide de l’offre a saturé le marché. Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy, résume : « Tout le monde s’attend à un surplus de production. » La production OPEP+ était tombée à 33,13 millions de barils par jour en mai, contre 42,77 millions en février. La remontée actuelle compense partiellement les pertes, mais le rattrapage complet prendra plusieurs mois.

Qu’est-ce que cela change pour votre portefeuille ?

Carburants : à quand une baisse à la pompe ?

La baisse du pétrole brut se répercute sur les prix à la pompe avec un décalage de deux à quatre semaines. Les raffineurs achètent le brut, le transforment en carburant, puis les distributeurs ajustent leurs tarifs. En France, le prix du sans-plomb 95 dépend à 50 % du cours du brut, à 35 % des taxes et à 15 % des marges. Si le Brent reste à 72 dollars, les automobilistes peuvent espérer une baisse de 10 à 15 centimes par litre d’ici fin juillet. Attention toutefois : les marchés énergétiques restent volatils, et toute tension géopolitique pourrait inverser la tendance.

Factures de gaz : les délais de répercussion des baisses de prix

Le gaz naturel liquéfié (GNL) suit souvent les variations du pétrole avec un décalage de un à trois mois. Les contrats d’approvisionnement en Europe sont indexés sur le prix du baril avec un différé. Les fournisseurs français comme Engie ou TotalEnergies révisent leurs tarifs trimestriellement. Une baisse durable du pétrole pourrait donc alléger les factures de chauffage dès septembre ou octobre 2026. Toutefois, la structure tarifaire française intègre des taxes fixes (TICGN, TVA) qui limitent l’impact direct des variations du brut.