Le superyacht de Poutine réapparaît au Danemark après trois ans de silence : que cache cette sortie en mer ?

Dans un climat de tensions géopolitiques, un yacht refait parler de lui en mer. Le « Graceful », rebaptisé Kosatka et lié au président russe Vladimir Poutine, a été repéré après des mois passés hors des radars.

Le yacht, une pièce maîtresse de la flotte présidentielle

Le Graceful est enregistré comme propriété privée du président russe. Construit en 2014 par le chantier naval allemand Blohm+Voss, il mesure 82 mètres de long et sa valeur est estimée entre 92 et 110 millions d’euros.

Ce que les sanctions internationales ont changé

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine en 2022, le Graceful figure sur la liste des sanctions américaines. L’équipage a coupé le transpondeur, le système qui transmet la position aux radars maritimes, si bien que le navire est resté invisible jusqu’à ces derniers jours.

Neuf mois de silence avant sa réapparition

D’après Forbes, le yacht a été observé dans la nuit du 29 juin au large des côtes danoises, près de l’île estonienne de Saaremaa. Le journaliste Frank Behling, du Kieler Nachrichten, a documenté cette réapparition, relayée ensuite par le média Het Laatste Nieuws. Le Graceful a traversé le détroit du Grand Belt, puis longé les îles Anholt et Skagen, un trajet qui a intrigué plusieurs observateurs. Sa destination reste incertaine ; certains évoquent Istanbul.

Une sécurité digne d’un convoi

Le voyage s’est déroulé sous surveillance renforcée, à l’image des mesures de sécurité maritime déployées dans les zones de conflit. Des filets ont été installés sur le pont pour parer d’éventuelles attaques de drones, et un contre-torpilleur accompagné d’un navire de patrouille a escorté le yacht « jour et nuit », un dispositif qui trahit la crainte de possibles « attaques éclairs ukrainiennes ».

Des questions qui restent sans réponse

Plusieurs points restent flous. La destination exacte du yacht n’a pas été confirmée, pas plus que les raisons de sa soudaine visibilité. Aucune des parties concernées, ni le gouvernement russe, ni JSC Argument, ni Eduard Khudainatov, n’a répondu aux sollicitations.