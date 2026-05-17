La crèche les appelle en urgence pour leur bébé de 21 mois : les parents le récupèrent avec 2,14 g d’alcool dans le sang, « on n’a rien compris »

Un épisode alarmant a eu lieu à la crèche Les Petits Gaulois, à Plailly (Oise). Une fillette de 21 mois, prénommée Jeanne, a été hospitalisée avec une alcoolémie de 2,14 g/L, provoquant de vives interrogations chez les parents et les autorités.

Le jour où tout a basculé

Le 17 mars, alors que la journée semblait ordinaire, le personnel de la crèche a prévenu en urgence les parents de Jeanne, Flora et Nicolas. À leur arrivée, la fillette tombait à répétition et ne semblait pas capable de tenir debout, rapporte son père Nicolas au journal Le Parisien. Elle « est tombée tête la première contre une porte », a-t-il raconté, décrivant l’état alarmant de sa fille.

Les parents ont immédiatement transporté Jeanne aux urgences pédiatriques de l’hôpital de Gonesse. Au départ, les médecins ont suspecté une méningite. Mais les analyses sanguines ont montré une alcoolémie de 2,14 g/L. Un médecin a alors dit aux parents que leur fille était « ivre morte ». Mise sous perfusion pour stabiliser son état, Jeanne est aujourd’hui en rémission complète et ne garderait « aucune séquelle physique ».

L’enquête en cours et les pistes écartées

Le parquet de Senlis a ouvert une enquête préliminaire. Pour l’instant, aucune piste n’a été écartée et les parents restent dans l’expectative quant à l’origine de l’intoxication. L’hypothèse d’un syndrome dit « d’auto-brasseur » (phénomène où l’organisme produit lui-même de l’éthanol) a été étudiée, mais rejetée après des examens médicaux complémentaires.

La communauté de communes de l’Aire cantilienne indique qu’aucun élément de malveillance ou de maltraitance n’a été identifié pour le moment. Malgré cela, les parents estiment que les investigations stagnent et attendent des réponses claires et des explications sur l’origine de cette ingestion d’alcool.

Ce qui a été décidé et ce qui va suivre

Après l’incident, la crèche Les Petits Gaulois a été fermée administrativement à titre conservatoire. Selon la communauté de communes de l’Aire cantilienne, l’établissement doit rouvrir courant juin. Le groupe People & Baby, gestionnaire de la structure, a toutefois précisé qu’il attendait l’autorisation officielle des autorités compétentes pour rouvrir.

Le groupe assure qu’il collabore pleinement avec les enquêteurs et qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des enfants, qualifiant l’événement d’« incident isolé ».