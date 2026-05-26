Cette méthode IMC permet de diviser par deux votre budget courses : les familles qui l’appliquent depuis 6 mois ne reviennent plus en arrière

Avec la montée de l’inflation et les portefeuilles qui se serrent, beaucoup de ménages cherchent à alléger leurs dépenses au quotidien. La flambée des prix des aliments a fait exploser le budget alimentaire des Français ces deux dernières années. Il devient donc nécessaire de trouver des solutions pour mieux s’en sortir financièrement.

Une méthode simple pour faire de vraies économies

La méthode IMC pourrait être l’outil que beaucoup attendaient pour diminuer nettement leurs dépenses. Popularisée par l’influenceuse « organized_green_mama » sur les réseaux sociaux, cette approche annonce une réduction de 30 % à 50 % du ticket de caisse des courses. Selon l’Observatoire Cetelem relayé par TF1 Info, 44 % des Français ont déjà réduit leurs achats alimentaires et 83 % disent limiter le gaspillage alimentaire, ce qui rend la méthode IMC intéressante d’un point de vue économique et écologique.

Elle repose sur trois étapes : Inventaire, Menus, et Courses, qui visent à rationaliser la consommation à la maison. L’idée n’est pas seulement d’éviter les achats impulsifs, mais aussi de planifier les repas en fonction de ce qui est déjà disponible, ce qui peut permettre à certains foyers d’économiser environ 2 000 € par an.

Inventaire, menus et courses : les trois étapes pour économiser

La première étape, I pour Inventaire, consiste à recenser soigneusement les aliments dans les placards, le réfrigérateur et le congélateur. Cet inventaire aide à prendre conscience de ce qui est déjà là (y compris les restes) et à utiliser en priorité les produits dont la date de péremption approche.

La deuxième étape, M pour Menus, demande d’élaborer les repas de la semaine à partir des denrées repérées lors de l’inventaire. On privilégie ainsi ce qui est déjà à la maison plutôt que d’acheter de nouveaux ingrédients.

Enfin, C pour Courses correspond à la préparation d’une liste de courses limitée aux ingrédients manquants strictement nécessaires pour compléter les menus prévus. Ce procédé évite les doublons et les achats superflus.

Ce que la méthode IMC apporte et ce qu’elle demande

En suivant cette méthode, les foyers peuvent espérer une baisse notable de leurs dépenses alimentaires. Au-delà des économies, elle favorise aussi une meilleure gestion de l’alimentation en encourageant les produits bruts plutôt que les produits ultra-transformés, ce qui améliore la qualité nutritionnelle des repas. Mieux organiser les stocks et les menus réduit aussi le gaspillage alimentaire de façon significative.

Attention toutefois : la méthode demande du temps et un minimum de discipline, surtout pour les ménages pressés qui peinent à cuisiner régulièrement. Il est souvent conseillé de commencer progressivement, par exemple en planifiant seulement trois ou quatre repas par semaine.