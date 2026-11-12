Orange : mode d’emploi complet de la nouvelle super-application

Orange déploie le 19 novembre une application unique remplaçant « Orange et moi » et quatre autres apps distinctes. Cette super-application centralise forfaits mobiles, internet, TV, mails et cybersécurité, tout en intégrant Orange IAs, une plateforme gratuite donnant accès à ChatGPT, Gemini, Claude et Mistral AI. Voici le guide complet pour comprendre ce qui change, quels services vous y trouvez et combien cela coûte réellement.

Cinq applications réunies dans une interface

Jusqu’ici, les clients utilisaient « Orange et moi » pour leurs forfaits mobiles et internet, « Orange TV » pour leur décodeur et « Mail Orange » pour leur messagerie. D’autres applications étaient consacrées à l’actualité et à la cybersécurité. Passer de l’une à l’autre imposait de retenir plusieurs identifiants et de s’adapter à des interfaces différentes, un parcours source de frustration et d’abandon.

La nouvelle application rassemble Mobile, Internet, TV, Mail, News et Cybersecure. Frédéric Niel, Chief Digital Officer d’Orange France B2C, estime que « ça va bien au-delà d’une refonte habituelle d’application ». Orange vise 12 à 13 millions d’utilisateurs réguliers en moins de deux ans et souhaite passer d’une audience mensuelle à une fréquentation hebdomadaire, voire quotidienne. Le 19 novembre, « MySosh » sera également remplacée par une application Sosh remaniée, dotée de sa propre charte graphique.

Forfait, télévision, messagerie et intelligence artificielle

Dans l’application Orange, les abonnés pourront consulter leur consommation de données mobiles, modifier leurs options et payer leurs factures. Les clients Fibre ou ADSL y suivront aussi leur ligne internet. Le volet TV permettra de piloter le décodeur, de programmer des enregistrements et d’accéder aux replays. Un assistant IA répondra en langage naturel à des questions comme « Comment remplacer ma télécommande TV ? » ou « Que faire lors d’un déménagement ? », avec des réponses instantanées et personnalisées.

La messagerie Orange restera accessible, avec synchronisation des emails, des contacts et des calendriers. News proposera des actualités personnalisées selon les centres d’intérêt de l’utilisateur. Lancé en juin 2024 et adopté par 500 000 clients, Orange Cybersecure comprend un assistant gratuit capable de vérifier la fiabilité de SMS, d’emails, de QR codes et d’appels suspects. Le service est notamment présenté comme Une arme efficace contre le démarchage téléphonique et les tentatives d’hameçonnage.

Orange IAs donnera accès, depuis une même interface, à ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google, Claude d’Anthropic et Mistral AI. L’historique des conversations sera conservé quel que soit le modèle choisi. Selon Jérôme Hénique, directeur exécutif d’Orange France, 48 % des Français utilisent au moins un service d’IA sans savoir lequel choisir. Une option permettra de privilégier les modèles associés aux émissions de carbone les plus faibles.

Une offre gratuite et deux abonnements optionnels

Orange IAs sera accessible gratuitement aux clients comme aux non-clients après téléchargement de l’application, avec des limites mensuelles d’utilisation. Cette formule pourra servir à rédiger des emails, traduire des textes ou rechercher des informations ; les quotas pourront toutefois être atteints plus vite en cas d’usage professionnel intensif. L’assistant Cybersecure de base restera lui aussi gratuit pour vérifier ponctuellement un message ou un appel.

À 10 euros par mois, sans engagement, Orange IAs Plus supprimera les limites d’utilisation des quatre modèles. L’offre s’adresse notamment aux professionnels, entrepreneurs ou étudiants qui les utilisent quotidiennement. À titre de comparaison, ChatGPT Plus coûte 20 dollars par mois et Gemini Advanced 19,99 euros. La formule permet de tester et comparer les modèles sans souscrire séparément à chaque plateforme.

Orange Cybersecure Plus coûtera 7 euros par mois. Cet abonnement ajoutera un filtrage des menaces en temps réel sur le réseau et une surveillance du Dark Web, avec une alerte si des données personnelles — emails, mots de passe ou coordonnées bancaires — y circulent. Il pourra intéresser les personnes qui manipulent des informations sensibles ou subissent régulièrement des tentatives d’arnaque. Les abonnements IAs Plus et Cybersecure Plus seront indépendants : chacun pourra choisir l’un, les deux ou aucun.

Des services ouverts aussi aux non-clients

Les 7 millions d’utilisateurs actuels d’« Orange et moi » basculeront automatiquement vers la nouvelle application pour gérer leurs services. Les non-clients pourront accéder à Orange IAs ainsi qu’à certains autres espaces, dont News et une marketplace réunissant 50 vendeurs tiers et plus de 10 000 références. Orange entend ainsi attirer de nouveaux utilisateurs sans leur demander de s’engager immédiatement auprès de l’opérateur.

AlloCiné Mini, Deezer Hits, Playzer Originals, Quiz de Génie et ViaMichelin seront également intégrés à l’application. Orange, en concurrence avec Bouygues Telecom, SFR et Free, souhaite accroître la fréquentation de ses services. Frédéric Niel annonce d’autres partenaires dans les mois à venir : « on va aller évidemment beaucoup plus loin ».