Permis à vie terminé : dans ce pays, retrait après 65 ans sans contrôle médical

En Colombie, l’absence d’un certificat médical enregistré dans le RUNT, le registre national de la circulation, entraîne l’annulation immédiate et automatique du permis de conduire des personnes de plus de 65 ans. L’information est confirmée par le média Cronista. Sans ce document chargé dans le système, aucune démarche de renouvellement n’aboutit.

Ce certificat atteste l’aptitude physique, mentale et de coordination motrice de l’automobiliste. Son obligation découle de la résolution 217 de 2014, adoptée par le ministère des Transports colombien, qui fixe les critères examinés : vision, audition, coordination, condition physique et mentale.

L’examen doit être passé dans un centre de reconnaissance des conducteurs agréé, puis transmis via le système SICOV avant d’apparaître dans le RUNT. Si le document n’y figure pas, ou s’il a expiré, l’organisme de circulation ne peut tout simplement pas délivrer le renouvellement.

Un document valable six mois, des échéances qui varient selon l’âge

Le certificat n’a qu’une durée de validité de six mois. Passé ce délai sans que la démarche soit finalisée, il faut repasser l’ensemble des examens. Le conducteur doit par ailleurs être inscrit au RUNT, présenter sa pièce d’identité et ne pas avoir de contraventions en attente, sauf accord de paiement en cours.

Si le centre agréé juge le candidat non apte, le système bloque tout renouvellement tant que les conditions fixées par le professionnel de santé, traitement, lunettes ou appareil auditif, ne sont pas remplies.

Les fréquences de renouvellement dépendent de l’âge et de la catégorie. Pour le service particulier (catégories A et B), c’est tous les dix ans avant 60 ans, tous les cinq ans entre 60 et 80 ans, puis chaque année au-delà de 80 ans.

Pour le service public, catégorie C, le rythme passe de trois ans à un an dès 60 ans. Il n’existe pas d’âge limite qui interdise en soi de conduire : seul compte le respect de l’aptitude médicale et des échéances.

À Bogotá, la démarche suppose de prendre rendez-vous via la Ventanilla Única de Servicios, de passer l’examen en vérifiant son enregistrement dans le RUNT, de s’assurer de l’absence d’amendes, puis de régler les frais. Ne pas renouveler son permis expose à une amende et à une perte de six points.

L’Union européenne tourne aussi la page du permis à vie

La Commission européenne prépare de son côté une réforme qui met fin au titre à vie, applicable dès 2028 et destinée à toucher 250 millions de conducteurs sur le continent. Le texte s’appuie sur la directive (UE) 2025/2205 et vise, selon Auto Plus dans un article publié le 20 janvier 2026, à « améliorer la sécurité routière et préparer l’arrivée du permis de conduire numérique européen ».

La mesure s’inscrit dans la stratégie « Vision Zéro », avec un objectif de zéro mort sur les routes en 2050 et une réduction de moitié de la mortalité d’ici 2030, après les 19 800 décès recensés sur les routes européennes en 2024.

Concrètement, le permis B perdra sa validité à vie pour une durée limitée à 15 ans. Les États pourront la réduire, précise Auto Plus, « lorsque le permis sert aussi de pièce d’identité, ce qui est le cas en France ».

Les poids lourds devront être renouvelés tous les cinq ans, avec des évaluations de santé avant chaque échéance. Pour les plus de 65 ans, aucune règle commune n’est fixée au niveau européen : chaque État membre déterminera lui-même la durée de validité applicable à cette tranche d’âge.

L’Union prévoit aussi de généraliser le permis numérique, intégré dans un portefeuille d’identité européen via une application officielle. Le format papier restera disponible mais deviendra optionnel, selon Auto Plus, « avec un code QR pour limiter les falsifications ». Autre changement : les décisions de suspension ou de retrait de permis seront partagées entre pays membres.

Une personne sanctionnée en France ne pourra donc plus conduire dans aucun autre pays de l’Union, une fois la réforme mise en œuvre entre 2026 et 2028.

En France, la discussion rejoint déjà des préoccupations locales : une proposition de loi est en débat pour instaurer une visite médicale obligatoire après 70 ans, tandis que tenir son téléphone au volant, même écran éteint, expose à de lourdes sanctions. Les anciens titres suivent leurs propres échéances : le permis rose, lui, deviendra invalide à partir du 19 janvier 2033, mais peut d’ores et déjà être échangé gratuitement.