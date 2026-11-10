Bouygues Telecom lance l’offre One à 54,99€ pour les célibataires

Depuis le 9 novembre 2026, Bouygues Telecom propose One, un pack réunissant une box fibre, un forfait mobile et Amazon Prime. Destinée aux personnes vivant seules, l’offre coûte 54,99 € par mois. Son intérêt dépend toutefois des services que vous utilisez et des tarifs auxquels vous la comparez.

Une offre destinée aux personnes vivant seules

Selon les données de l’INSEE de 2020, les personnes seules représentent 37 % des ménages français. La tendance s’accélère vers 14,2 millions de personnes vivant seules d’ici 2050, contre 10,8 millions actuellement. Bouygues Telecom estime que les offres commerciales restent surtout conçues pour les familles.

D’après l’INSEE, vivre seul coûte théoriquement 33 % plus cher par personne que vivre en couple. Une étude Ipsos-BVA indique que 53 % des personnes vivant seules souhaitent une meilleure prise en compte de ce surcoût et que 36 % jugent les offres commerciales actuelles inadaptées à leur mode de vie. Bruno Duarte, Directeur Marchés entreprises et grand public chez Bouygues Telecom, explique : « Vivre seul concerne aujourd’hui une part croissante des Français, avec des besoins et des contraintes budgétaires spécifiques. Avec One, nous voulons leur permettre de profiter du meilleur et de se faire plaisir, sans pour autant se ruiner. »

Box, forfait mobile et Amazon Prime dans le même pack

One est disponible en boutique et sur bouyguestelecom.fr. Sa Bbox must offre jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi sur la fibre. Elle intègre le Wi-Fi 7, qui améliore la stabilité lorsque plusieurs appareils sont connectés ; un répéteur peut être demandé sans supplément si le logement nécessite une couverture plus étendue. Le décodeur 4K donne accès à plus de 180 chaînes, dont deux nouvelles chaînes gratuites (Vibes TV et Vietnam Today). Cette partie de l’offre comporte un engagement de 12 mois.

Le forfait mobile comprend 250 Go en France, Europe et DOM, ainsi que 40 Go utilisables dans plus de 160 destinations internationales, notamment au Maroc, en Turquie, aux États-Unis et au Canada. Il peut être souscrit sans engagement ou avec un engagement de 24 mois, au choix du client. Les opérateurs développent parallèlement des services anti-arnaques pour les usages mobiles.

Amazon Prime complète le pack avec Prime Vidéo sur tous les écrans et la livraison gratuite en un jour ouvré pour les commandes Amazon. Cet abonnement coûte séparément 6,99 € par mois, soit environ 84 € par an. Bouygues Telecom l’intègre à une offre destinée aux personnes seules qui regardent des contenus en streaming et commandent régulièrement en ligne.

300 € d’économies annoncées : quels tarifs comparer ?

Bouygues Telecom annonce 300 € d’économies par an. Son calcul prend pour référence les tarifs pleins des trois services achetés séparément : 39,99 € pour la Bbox must, 25,99 € pour le forfait Mega et 6,99 € pour Amazon Prime, soit 72,97 € par mois. Face aux 54,99 € mensuels de One, l’écart est de 17,98 € par mois, soit environ 216 € sur un an, et non 300 €. Le tarif affiché pour One reste fixe pendant toute la durée du contrat. Une analyse approfondie révèle que cette comparaison ignore les promotions régulières et les offres concurrentes.

À la carte, la B&You Pure Fibre à 24,99 € et un forfait Amazon Prime à 17,99 € reviennent ensemble à 42,98 € par mois : 12,01 € de moins que One, soit environ 144 € sur un an. One ne se cumule ni avec les réductions BiG, l’offre familiale lancée en 2024, ni avec les autres promotions de Bouygues Telecom.