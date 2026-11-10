Pouvoir d’achat : la France décroche, les salaires ne suivent plus

Les Français se sont-ils réellement appauvris depuis dix ans ? Une nouvelle étude de l’observatoire Hexagone, fondée sur les dernières données d’Eurostat et de l’INSEE, révèle une situation préoccupante : les salaires stagnent, les revenus progressent moins vite que chez nos voisins et le niveau de vie médian français vient de passer sous la moyenne de la zone euro. Un décrochage qui pose la question du coût du travail et du financement de notre modèle social.

Les Français ont-ils raison de se plaindre de leur pouvoir d’achat ? À en croire les dernières données européennes, leur mécontentement n’a rien d’infondé. Dans une étude publiée le 10 novembre, l’Observatoire Hexagone dresse un bilan inquiétant de l’évolution des revenus en France depuis 2017. Premier constat : malgré les augmentations de salaires intervenues ces dernières années, le salarié français moyen gagne aujourd’hui moins qu’il y a huit ans, une fois l’inflation déduite.

Selon les dernières données d’Eurostat, le salaire moyen d’un temps plein a perdu 1,6 % de sa valeur réelle entre 2017 et 2025. Une performance parmi les plus mauvaises de la zone euro : seules la Grèce et l’Italie font moins bien. Sur la même période, les salaires réels ont progressé de 4 % en Allemagne et en Espagne, de 5 % en Belgique et de 26 % au Portugal.

Des revenus qui augmentent, mais pas grâce aux salaires

Pourtant, les statistiques officielles montrent bien une progression du pouvoir d’achat des ménages français. Comment expliquer ce paradoxe ?

Il tient à la différence entre salaire et revenu disponible. Ce dernier intègre non seulement les rémunérations du travail, mais aussi les retraites, les prestations sociales et les revenus du patrimoine, après déduction des prélèvements.

Selon Eurostat, le revenu disponible réel par habitant a progressé de 7,9 % en France entre 2017 et 2025. Mais cette hausse reste inférieure à celle de la zone euro (+9,5 %), de l’Allemagne (+8,7 %) ou encore des Pays-Bas (+12,7 %). Seuls quatre pays de la zone euro affichent une progression plus faible.

Surtout, l’étude Hexagone montre que cette amélioration ne provient pas des rémunérations individuelles. Sur la période 2017-2024, plus de la moitié de la hausse du revenu disponible total des ménages s’explique par l’augmentation du nombre de personnes en emploi : la France compte 2,1 millions de salariés et 600 000 indépendants supplémentaires depuis 2017.

Le reste tient notamment à la progression des revenus du patrimoine et des prestations sociales. En revanche, l’évolution des revenus individuels d’activité a pesé négativement sur le pouvoir d’achat global.

Autrement dit, la France a augmenté ses revenus davantage en faisant travailler plus de personnes qu’en améliorant la rémunération de celles qui travaillaient déjà.

Cette réalité apparaît clairement dans les comparaisons de ménages types. Entre 2017 et 2024, un couple français avec deux enfants, percevant respectivement 100 % et 67 % du salaire moyen, a perdu 2,7 % de revenu net réel. Un célibataire rémunéré au salaire moyen a perdu 3,2 %.

La France passe sous la moyenne européenne

Le constat le plus spectaculaire de l’étude concerne toutefois le niveau de vie des Français par rapport à leurs voisins.

En 2014, le niveau de vie médian français était encore supérieur d’environ 15 % à la moyenne de la zone euro. En 2025, pour la première fois, il lui est devenu inférieur.

Selon Eurostat, le revenu médian français s’établit désormais à 23 792 unités de pouvoir d’achat, contre 23 941 pour la zone euro. La France se classe dixième sur vingt, derrière l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas ou l’Autriche.

Ces montants tiennent compte des différences de prix entre pays et de la composition des ménages. Ils permettent ainsi de comparer leur niveau de vie réel, sans confondre les revenus nominaux avec le pouvoir d’achat qu’ils procurent.

Ce décrochage européen s’accompagne d’un ralentissement historique. Entre 1990 et 2007, le pouvoir d’achat par personne progressait en moyenne de 1,5 % par an en France. Depuis 2017, sa croissance annuelle n’est plus que de 0,8 %. En 2025, il a même reculé de 0,7 %.

Hexagone estime que si le pouvoir d’achat avait conservé son rythme de progression d’avant la crise de 2008, il serait aujourd’hui supérieur de 6 % à son niveau actuel. Pour un revenu mensuel de 2 000 euros, cela représente un manque à gagner théorique de 120 euros chaque mois.

Le coût du travail, un obstacle aux augmentations

Comment sortir de cette stagnation ? Pour Hexagone, la faible croissance et le recul de la productivité constituent une partie du problème. Mais le poids des prélèvements sur le travail joue également un rôle majeur.

En France, les cotisations et taxes à la charge des employeurs représentent 32 % du coût total de la main-d’œuvre, un record dans l’Union européenne, contre 25 % en moyenne et 23 % en Allemagne.

Les allègements de cotisations patronales sur les bas salaires, destinés à soutenir l’emploi, produisent en outre un effet pervers : leur diminution progressive rend les augmentations particulièrement coûteuses.

Selon les calculs présentés par Hexagone, accorder 400 euros nets supplémentaires à un salarié au SMIC représente ainsi un surcoût de 940 euros pour son employeur. Un mécanisme qui peut décourager les entreprises d’augmenter les rémunérations et contribue à maintenir les salariés proches du salaire minimum.

Reste une difficulté : ces cotisations financent largement notre protection sociale. Leur réduction suppose donc soit de transférer leur financement vers d’autres prélèvements, soit de maîtriser davantage les dépenses publiques.

Pour Hexagone, une baisse durable du coût du travail ne pourra difficilement intervenir sans effort budgétaire. L’enjeu dépasse ainsi la seule question salariale : il s’agit de retrouver une croissance de la productivité permettant aux Français de voir enfin leur niveau de vie progresser.

Car le problème français n’est pas seulement celui d’un pouvoir d’achat insuffisant. C’est désormais celui d’un pays dont les habitants voient leur niveau de vie progresser plus lentement que celui de leurs voisins européens.

Source : Observatoire Hexagone, « Pouvoir d’achat des Français : dix ans de décrochage », 10 novembre 2026, d’après Eurostat et l’INSEE.