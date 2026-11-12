Impôt 2025 : les riches paient moins, vous payez plus, voici pourquoi

Selon les statistiques publiées par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), l’impôt net sur le revenu a atteint 92,6 milliards d’euros en 2025, soit 1 % de plus qu’en 2024. Dans le même temps, l’impôt moyen des 0,1 % de foyers les plus aisés a baissé de 9,4 %, et le nombre de foyers imposés a atteint un record depuis 2012.

Plus de foyers imposés, des recettes en hausse de 1 %

L’impôt net sur le revenu est passé de 91,7 à 92,6 milliards d’euros en un an. La DGFIP précise que « l’impôt net sur le revenu augmente de 1,0% en 2025 », avec une « hausse de 2,9% de l’impôt au barème et d’une forte baisse de l’impôt hors barème ». Le premier, qui concerne notamment les salaires, les pensions et les revenus fonciers, a rapporté 2,8 milliards d’euros supplémentaires. Le second, lié principalement aux revenus de capitaux mobiliers, a diminué de 18 %, soit 1,8 milliard d’euros de moins.

En 2025, 20,1 millions de foyers ont payé l’impôt sur le revenu, soit 47,7 % des foyers fiscaux : c’est la proportion la plus élevée depuis 2012. Leur nombre a augmenté de 420 000 en un an (+2,1 %). La progression des traitements et salaires (+1,6 %) et, surtout, des pensions (+3,3 %) a élargi la base imposable ; des foyers dont les revenus ont augmenté ont ainsi franchi le seuil d’imposition.

La CDHR et le déplacement de certains revenus vers 2024

Entrée en vigueur en janvier 2025, la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) doit porter l’imposition des foyers concernés à au moins 20 % de leurs revenus lorsque leur taux effectif est inférieur à ce seuil, notamment en raison d’abattements ou de niches fiscales. Le gouvernement entendait ainsi corriger la situation de contribuables très aisés payant proportionnellement moins d’impôts que certains foyers de classe moyenne. La contribution a touché environ 14 000 foyers et rapporté 0,6 milliard d’euros en 2025.

La DGFIP indique que « les contribuables concernés et en capacité d’anticiper le versement de certains revenus ont pu déclencher leur versement en 2024 plutôt qu’en 2025 ». Les revenus de capitaux mobiliers — dividendes, intérêts et plus-values — avaient augmenté de 32 % en 2024 ; ils ont reculé de 12,9 % en 2025, passant de 70 à 61 milliards d’euros. Cette stratégie d’anticipation a permis aux ultra-riches de contourner partiellement la nouvelle taxation.

Décaler la perception d’un revenu permet de le soumettre aux règles applicables à l’année où il est perçu. Cette possibilité concerne certains revenus dont le versement peut être choisi ou anticipé, contrairement à un salaire ou à une pension.

L’impôt moyen des 0,1 % les plus aisés recule de 9,4 %

L’impôt moyen des 0,1 % de foyers les plus aisés, dont le revenu dépasse généralement un million d’euros, a diminué de 9,4 % en 2025. Pour les 10 % les plus riches, la baisse est de 1,4 %. L’anticipation du versement de certains revenus en 2024 contribue à expliquer ces reculs, sans concerner nécessairement tous les foyers de ces catégories. Sur la même période, l’impôt au barème a augmenté de 2,9 % et 420 000 foyers supplémentaires sont devenus imposables.

Ce qu’il faut vérifier pour 2026

La CDHR reste en vigueur en 2026 ; son efficacité dépendra notamment de la capacité de l’administration à limiter les stratégies d’évitement. Si vos revenus ont augmenté en 2025, vous pouvez vérifier si vous êtes désormais imposable ou si vous changez de tranche. Des dons, l’épargne retraite ou certains investissements défiscalisants figurent parmi les possibilités évoquées pour réduire l’impôt : plusieurs leviers restent activables avant le 31 décembre.