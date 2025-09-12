Paris-Lyon à 23 € : Trenitalia mène une offensive tarifaire

Le 11 septembre 2025, Trenitalia a annoncé une nouvelle étape dans son développement en France : des billets Paris-Lyon dès 23 euros, disponibles à partir du 15 septembre pour des voyages effectués à compter du 14 décembre. En parallèle, l’opérateur italien renforcera son offre avec 14 allers-retours quotidiens, contre 9 actuellement. Cette initiative marque un tournant dans la concurrence ferroviaire hexagonale et interroge la capacité de la SNCF à maintenir sa domination sur son axe le plus rentable.

Paris-Lyon à 23 euros : une stratégie d’implantation agressive

Trenitalia concentre son offensive sur la ligne Paris-Lyon, véritable colonne vertébrale du réseau français. En affichant un billet plancher à 23 euros, la compagnie italienne adopte une stratégie de conquête par le prix, qui contraste avec la tarification dynamique de la SNCF, souvent jugée opaque.

La logique est claire : occuper le terrain commercial en offrant une alternative identifiable et attractive, même si les volumes disponibles à ce tarif restent limités. Dans les faits, un aller simple Paris-Lyon facturé 23 euros se situe en dessous du coût moyen d’un trajet en covoiturage et très largement sous le prix moyen observé sur les TGV de la SNCF, où les billets dépassent fréquemment 50 euros en période de forte affluence.

Au-delà du prix, l’opérateur italien mise sur l’effet d’image : positionner ses Frecciarossa comme synonymes de qualité et d’accessibilité. L’offre s’étend d’ailleurs à d’autres lignes, avec des billets d’entrée de gamme à 27 euros pour Paris-Marseille et 35 euros pour Paris-Milan, renforçant une cohérence tarifaire offensive.

Un duel frontal avec la SNCF sur un axe stratégique

La SNCF conserve une avance structurelle, avec 24 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon. Mais la montée en puissance de Trenitalia réduit progressivement l’écart. En portant son offre à 14 rotations, la compagnie italienne atteint une masse critique susceptible de peser sur les parts de marché.

Cette confrontation illustre deux philosophies différentes. La SNCF continue de miser sur son réseau, sa fréquence et une tarification modulée par la demande, ce qui optimise ses revenus mais peut décourager certains usagers sensibles aux prix. Trenitalia, de son côté, privilégie la lisibilité tarifaire et l’agressivité promotionnelle, au risque de compresser ses marges à court terme.

La fréquentation des trains Trenitalia a progressé de 40 % entre 2023 et 2024, justifiant l’augmentation des capacités. Cette croissance rapide témoigne de l’existence d’un marché prêt à accueillir une offre alternative, notamment sur les liaisons les plus rentables du pays.

La concurrence ferroviaire, catalyseur de transformation du marché

L’offensive de Trenitalia illustre l’impact concret du quatrième paquet ferroviaire européen, qui impose l’ouverture des lignes domestiques à la concurrence. En s’implantant sur Paris-Lyon puis Paris-Marseille, la compagnie italienne confirme que la libéralisation n’est plus théorique mais opérationnelle.

Pour le marché français, les conséquences sont multiples. D’une part, la pression concurrentielle incite la SNCF à réviser sa stratégie commerciale, qu’il s’agisse de prix ou de services. D’autre part, elle ouvre des perspectives pour d’autres acteurs, comme Renfe, qui a déjà manifesté son intérêt pour certaines liaisons.

À plus long terme, l’effet attendu est une baisse structurelle des prix moyens et une diversification des services, comparable à ce qui s’est produit dans l’aérien après l’émergence des compagnies low-cost. Toutefois, la rentabilité du modèle reste à démontrer pour les nouveaux entrants, confrontés à des coûts d’accès au réseau élevés et à des marges étroites.

Vers une recomposition du paysage ferroviaire français

La montée en puissance de Trenitalia souligne la transformation progressive du marché ferroviaire français, longtemps considéré comme un bastion de la SNCF. En attaquant le cœur de son portefeuille, l’opérateur italien cherche à s’imposer comme un acteur incontournable plutôt qu’un simple concurrent marginal.

Cette recomposition pourrait accélérer l’évolution des pratiques de mobilité. La comparaison avec l’automobile et l’avion montre déjà des inflexions : un billet Paris-Lyon à 23 euros repositionne le train comme le mode de transport le plus compétitif, tant en termes de coût que de durée. Si cette dynamique se confirme, elle pourrait redéfinir l’équilibre entre les différents modes de transport longue distance en France.