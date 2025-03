TGV Paris-Marseille : la SNCF tremble, Trenitalia a ouvert sa billetterie pour cet été !

Trenitalia compte bien faire de l’ombre à la SNCF. La compagnie ferroviaire italienne poursuit son expansion en France avec une nouvelle liaison de trains TGV à grande vitesse entre Paris et Marseille. Les billets pour cet été 2025 sont disponibles à la vente depuis ce mardi 11 mars 2025, soit le même jour que ceux de cet été de la SNCF.

Une nouvelle ligne grande vitesse pour Trenitalia

La compagnie ferroviaire italienne Trenitalia élargit son réseau en France en ouvrant une nouvelle liaison à grande vitesse entre Paris et Marseille. Dès le 15 juin 2025, cette nouvelle offre viendra concurrencer directement la SNCF sur cet axe stratégique.

Trenitalia assurera quatre allers-retours quotidiens entre les gares de Paris-Gare-de-Lyon et Marseille Saint-Charles, avec des arrêts à Lyon Saint-Exupéry, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV. Le temps de trajet est estimé à 3 heures et 20 minutes, ce qui place cette nouvelle offre en concurrence directe avec les TGV InOui de la SNCF. Ces premiers billets sont disponibles à la réservation depuis le 11 mars 2025 sur le site de Trenitalia et via la plateforme Trainline.

Des prix très attractifs

on peut dire que Trenitalia mise sur une stratégie tarifaire quelque agressive pour se démarquer de la SNCF sur cette ligne très fréquentée : les billets en classe Standard commencent à partir de 27 euros, tandis que ceux en classe Business débutent à 37 euros. Pour un confort haut de gamme, la classe Executive propose des tarifs à partir de 180 euros.

À titre de comparaison, les billets Ouigo, trains low-cost de la SNCF, sont généralement proposés à partir de 29 euros. Pour les TGV InOui, les prix de base démarrent souvent autour de 55 euros sur cette même liaison. Trenitalia compte en effet bien renouveler le succès qu’elle a eu lors de son arrivée sur la ligne Paris-Lyon-Milan. Il faut dire que celle-ci avait entraîné une baisse moyenne des prix de 43 % et contribué à une hausse significative du nombre de voyageurs.

Le début de la concurrence pour la SNCF

L’arrivée de Trenitalia sur la ligne Paris-Marseille s’inscrit dans une dynamique plus large d’ouverture du marché ferroviaire français à la concurrence. Depuis 2021, l’opérateur italien multiplie les initiatives pour s’imposer en France face à la SNCF. D’autres acteurs étrangers s’installent également sur les lignes hexagonales. C’est le cas de la compagnie espagnole Renfe qui exploite déjà des liaisons entre Barcelone et Lyon, ainsi qu’entre Madrid et Marseille.

La SNCF, de son côté, prévoit de renforcer sa présence à l’international en s’implantant sur le marché ferroviaire italien dès 2026. D’ici 2030, d’autres opérateurs étrangers pourraient investir les axes les plus fréquentés du territoire français, de quoi donner quelques sueurs froides à la SNCF.