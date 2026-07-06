Canicule : retour de la vigilance orange pour 16 départements

Une vague de chaleur intense frappe la France depuis dimanche 5 juillet 2026. Seize départements basculent en vigilance orange canicule, exposant plusieurs millions de personnes à des températures extrêmes pouvant atteindre 40°C. Contrairement aux espoirs d’une dégradation rapide, les prévisions météorologiques confirment une persistance de l’épisode caniculaire jusqu’à la mi-juillet.

La canicule : 16 départements en vigilance orange

Météo-France a placé seize départements français en vigilance orange canicule entre dimanche et lundi. Le dispositif d’alerte concerne principalement le sud et le sud-ouest du pays, où les températures oscilleront entre 36 et 40°C. Le thermomètre grimpera particulièrement dans l’intérieur du Languedoc-Roussillon, tandis que la façade atlantique enregistrera des valeurs comprises entre 36 et 39°C.

Dimanche 5 juillet : le sud s’embrase

Sept départements du sud méditerranéen ont ouvert le bal dès dimanche. L’Ardèche, l’Aude, la Drôme, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse ont franchi le seuil d’alerte orange. Selon Le Figaro, ces territoires subissent de plein fouet la remontée d’air chaud en provenance de la péninsule ibérique, piégé par un anticyclone puissant positionné sur l’Europe occidentale.

Lundi 6 juillet : l’ouest entre en vigilance orange

Neuf départements supplémentaires rejoignent la liste ce lundi matin. La Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres et la Vendée passent en vigilance orange. La progression géographique du phénomène se confirme, gagnant progressivement vers le nord et l’ouest du territoire national.

Cartographie des zones affectées : où se situe le danger ?

La répartition géographique de la canicule dessine trois zones distinctes, chacune présentant des caractéristiques thermiques spécifiques. La compréhension de cette cartographie permet d’anticiper les risques sanitaires et d’adapter les mesures de prévention.

Le sud méditerranéen : Languedoc-Roussillon en première ligne (jusqu’à 40°C)

Les sept départements du sud méditerranéen constituent l’épicentre de la vague de chaleur. L’intérieur du Languedoc-Roussillon enregistrera les températures les plus élevées, avec un mercure atteignant localement 40°C. La combinaison chaleur intense et sécheresse maintient également sept départements en vigilance rouge pour les feux de forêt, notamment les Bouches-du-Rhône. Un incendie dans les Pyrénées-Orientales a d’ailleurs nécessité l’évacuation de 10.000 personnes ce week-end, illustrant la dangerosité du contexte actuel.

Le sud-ouest aquitain : neuf départements en vigilance orange

La façade atlantique et l’arrière-pays aquitain subissent également des températures extrêmes comprises entre 36 et 39°C. La Gironde, les Landes et la Dordogne figurent parmi les territoires les plus exposés. La proximité de l’océan n’apporte qu’un soulagement limité, l’anticyclone bloquant les influences maritimes rafraîchissantes habituelles.

Île-de-France : vigilance jaune mais orange probable

Paris et sa région restent en vigilance jaune, avec des températures prévues entre 36 et 37°C. Toutefois, plusieurs experts estiment probable un passage en vigilance orange dans les prochains jours. La précédente canicule du 22 juin avait provoqué une surmortalité de 62% en région parisienne, selon Santé publique France, rendant les autorités particulièrement vigilantes. Les populations vulnérables (personnes âgées, jeunes enfants, femmes enceintes) doivent redoubler de prudence, notamment en adoptant des comportements préventifs adaptés.

Chronologie : comment la canicule progresse vers le nord

Les modèles météorologiques dessinent une trajectoire claire de l’épisode caniculaire, permettant d’anticiper son évolution géographique et temporelle sur les dix prochains jours.

6-7 juillet : vers la vallée de la Loire

Entre lundi et mardi, la chaleur intense gagnera la vallée de la Loire et l’ouest du Massif central. Les départements limitrophes des zones actuellement en vigilance orange devraient basculer à leur tour dans les 48 heures. La progression suit une logique géographique cohérente, remontant depuis le sud vers le centre du pays.

9-10 juillet : pic thermique national attendu

Le paroxysme de la vague de chaleur interviendra entre mercredi 9 et jeudi 10 juillet. L’indicateur thermique national pourrait atteindre 26,7°C, un niveau exceptionnel témoignant de l’intensité généralisée du phénomène. Sylvain Mondon, météorologue à Météo-France, souligne toutefois que « le niveau d’intensité de cet épisode de chaleur et son extension vers le nord du pays restent encore incertains ».

13-15 juillet : première dégradation possible

Les projections météorologiques situent la première fenêtre de rafraîchissement entre le 13 et le 15 juillet. Une dégradation orageuse pourrait enfin pénétrer par l’ouest, brisant l’emprise de l’anticyclone. Aucune certitude absolue n’existe néanmoins à cette échéance, les modèles présentant encore des divergences sur le timing exact.

Prévisions : aucune baisse avant la mi-juillet

« Aucune véritable baisse des températures n’est envisagée », affirme Gilles Matricon, météorologue interrogé par Le Figaro. La Chaîne Météo confirme cette analyse en évoquant « le maintien plus solide de l’anticyclone et une absence de dégradation organisée avant le 13, voire le 15 juillet ». Les espoirs d’un soulagement rapide s’éloignent donc, contraignant les Français à composer avec des températures extrêmes pendant au moins une semaine supplémentaire.

Météo-France prévoit par ailleurs un trimestre juillet-août-septembre globalement plus chaud que les normales saisonnières, avec une probabilité de 70%. La récurrence des épisodes caniculaires s’inscrit dans une tendance climatique de fond, obligeant la société française à repenser ses infrastructures urbaines et ses politiques d’adaptation.