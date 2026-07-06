Bac 2026 : à quelle heure les résultats tombent dans votre académie ?

La journée du mardi 7 juillet ne commencera pas à la même heure pour tous les candidats au bac 2026. Le ministère de l’Éducation nationale a publié le calendrier officiel de diffusion des résultats, avec deux principaux créneaux en métropole, des horaires spécifiques en outre-mer et un calendrier distinct pour les épreuves anticipées.

Bac 2026 : une publication nationale, mais pas simultanée

Le rendez-vous est fixé. Les résultats du baccalauréat général, technologique et professionnel seront accessibles gratuitement en ligne à partir du mardi 7 juillet 2026, indique le ministère de l’Éducation nationale. La précision est importante : la date est nationale, mais l’heure dépend de l’académie d’inscription du candidat. « L’horaire de publication varie selon les académies. Aucun résultat n’est rendu public avant la date et l’heure prévues. » précise le ministère.

Pour les lycéens, cela signifie qu’un même jour de publication peut se traduire par des heures d’attente différentes. Les candidats d’Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Corse, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Montpellier, Nice, Orléans-Tours, Poitiers et Toulouse pourront consulter leurs résultats à partir de 11h30. Ceux d’Amiens, Créteil, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Normandie, Paris, Reims, Rennes, Strasbourg et Versailles devront attendre 12h15.

Les académies ultramarines suivent leur propre horaire local. Les résultats seront publiés à 9h en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, puis à 10h en Guyane. Mayotte ne suit pas le même calendrier : les résultats y sont annoncés dès le lundi 6 juillet à 9h, heure locale.

Le calendrier à connaître avant de se connecter

La consultation se fait via le service officiel des résultats d’examens, auquel renvoie le ministère de l’Éducation nationale. L’information affichée dépend de l’académie, de la série et du statut du candidat. Le ministère précise que les résultats du baccalauréat sont consultables gratuitement en ligne, ce qui limite l’intérêt des sites tiers lorsque l’on cherche une information fiable et définitive.

Les candidats reçus seront fixés immédiatement. Ceux qui n’atteignent pas la moyenne sans être éliminés devront, eux, basculer vers le second groupe. Les épreuves de rattrapage du bac général et technologique se dérouleront jusqu’au jeudi 9 juillet 2026, et au plus tard jusqu’au vendredi 10 juillet à midi, selon le calendrier publié par le ministère.

Français et mathématiques : les élèves de première ont aussi leurs résultats

Le calendrier de juillet ne concerne pas uniquement les terminales. Les élèves de première générale et technologique devront également consulter leurs résultats d’épreuves anticipées, qui rassemblent désormais le français, avec l’écrit et l’oral, et les mathématiques, avec une épreuve écrite.

Les résultats de ces épreuves anticipées seront publiés sur plusieurs jours. Nice ouvrira le calendrier le 6 juillet à 11h, suivie de la Corse à 14h. Le 8 juillet, les résultats seront publiés à Mayotte à 7h, à Nancy-Metz et Toulouse à 10h, à Lille à 11h, puis en Normandie et à Rennes à 15h. Le 9 juillet concernera Créteil, Paris et Versailles à 10h, ainsi que la Martinique à 17h, heure locale.

La plus grande vague interviendra le 10 juillet : Limoges à 9h, Besançon à 10h, Bordeaux et Nantes à 11h, Dijon, Guyane et Strasbourg à 14h, Amiens, Clermont-Ferrand et Montpellier à 15h, Grenoble, Orléans-Tours et Reims à 16h, Guadeloupe et Poitiers à 18h, et La Réunion à 8h, heure locale. Aix-Marseille et Lyon clôtureront le calendrier le 13 juillet, respectivement à 17h et 10h.

Rattrapage, jury, inscription : une séquence courte après les notes

La publication des résultats ne clôt pas toujours l’examen. Les candidats dont la moyenne se situe entre 8 et moins de 10/20 peuvent être admissibles au second groupe. Ils doivent alors choisir rapidement les matières qu’ils souhaitent repasser à l’oral, avec l’objectif de gagner les points nécessaires pour atteindre la moyenne. Le ministère indique que les épreuves dites de rattrapage se terminent au plus tard le vendredi 10 juillet 2026 à midi pour le baccalauréat général.

La session 2026 comprend aussi un encadrement explicite des points attribués par le jury. D’après le ministère, aucun point supplémentaire ne peut être accordé à un élève ayant moins de 8/20 de moyenne aux épreuves écrites. En revanche, à partir de 8/20, le jury peut attribuer jusqu’à 0,5 point de moyenne. Cette règle peut peser lourd dans les situations limites, lorsque quelques dixièmes séparent l’échec, le rattrapage ou l’admission.

Au-delà du diplôme, l’enjeu est administratif et pratique. Les résultats conditionnent l’inscription dans l’enseignement supérieur, la confirmation de certains vœux, les démarches de logement étudiant ou encore les demandes d’aides. En 2025, le ministère avait recensé 720.806 candidats au baccalauréat et 652.300 admis à la session de juin, soit un taux de réussite de 91,9%. Le taux atteignait 96,4% dans la voie générale, 90,9% dans la voie technologique et 83,4% dans la voie professionnelle.

Les horaires des résultats du bac 2026 par académie

Aix-Marseille : 11h30

Amiens : 12h15

Besançon : 11h30

Bordeaux : 11h30

Clermont-Ferrand : 11h30

Corse : 11h30

Créteil : 12h15

Dijon : 11h30

Grenoble : 11h30

Guadeloupe : 9h, heure locale

Guyane : 10h, heure locale

La Réunion : 9h, heure locale

Lille : 12h15

Limoges : 11h30

Lyon : 11h30

Martinique : 9h, heure locale

Mayotte : lundi 6 juillet à 9h, heure locale

Montpellier : 11h30

Nancy-Metz : 12h15

Nantes : 12h15

Nice : 11h30

Normandie : 12h15

Orléans-Tours : 11h30

Paris : 12h15

Poitiers : 11h30

Reims : 12h15

Rennes : 12h15

Strasbourg : 12h15

Toulouse : 11h30

Versailles : 12h15