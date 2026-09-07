Pétrole : les scénarios qui pourraient nous mener à 100 dollars d’ici fin septembre

Le Brut Brent a atteint 97 dollars le 6 septembre 2026, après une escalade militaire entre les États-Unis et l’Iran dans le détroit d’Ormuz. Trois scénarios se dessinent : une poursuite vers les 100 dollars en cas d’aggravation des tensions, une stabilisation autour de 95-100 dollars si les flux pétroliers restent assurés, ou une désescalade diplomatique ramenant les cours sous les 90 dollars. La décision de la Réserve fédérale américaine le 16 septembre sera cruciale pour l’évolution des prix et de l’inflation.

Le pétrole à 97 dollars : état des lieux

En début de semaine, le pétrole a connu une augmentation notable. Le Brent, référence mondiale, a progressé de 0,6 % en trading asiatique le 6 septembre 2026, après des tensions militaires entre les États-Unis et l’Iran. Selon Bloomberg, l’Iran a attaqué trois pétroliers dans le détroit d’Ormuz en réponse à une frappe américaine sur un navire iranien. Téhéran prévoit aussi de créer une zone restreinte en dehors du détroit, augmentant les craintes de perturbations durables des flux pétroliers.

Pour évaluer l’ampleur de cette hausse, il faut se rappeler que le seuil symbolique des 100 dollars, franchi pour la dernière fois en 2022 lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, représente un point critique pour les marchés. À 97 dollars, le Brent est à moins de 3 % de ce seuil. Les tensions au Moyen-Orient, notamment au détroit d’Ormuz par où transite environ 20 à 30 % du pétrole mondial, pèsent lourdement sur les prix.

Scénario 1 : vers les 100 dollars

Un premier scénario envisage une intensification des tensions. Si l’Iran instaure une zone restreinte et que les incidents se multiplient, les prix pourraient dépasser les 100 dollars. Elias Haddad, stratégiste chez Brown Brothers Harriman, indique que si l’inflation dépasse les attentes, une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine le 16 septembre devient probable. L’indice des prix à la consommation (CPI) d’août, à paraître cette semaine, sera crucial.

Pour que le pétrole atteigne et maintienne les 100 dollars, plusieurs conditions doivent être réunies : une éventuelle fermeture du détroit d’Ormuz, l’absence de médiation entre Washington et Téhéran, et une demande mondiale soutenue. Les récents bons chiffres de l’emploi américain renforcent déjà les anticipations d’une politique monétaire plus stricte, ce qui pourrait soutenir le dollar et limiter la hausse du pétrole.

Le dépassement des 100 dollars aurait des répercussions économiques majeures : augmentation des coûts de transport, hausse de l’inflation et réduction du pouvoir d’achat des ménages. Les entreprises verraient leurs marges comprimées, notamment dans les secteurs énergivores. Les banques centrales pourraient durcir leur politique monétaire, risquant une récession.

Scénario 2 : stabilisation autour de 95-100 dollars

Un second scénario prévoit une stabilisation des prix entre 95 et 100 dollars. Les tensions resteraient élevées mais contenues, permettant la poursuite des flux pétroliers malgré des perturbations ponctuelles. Une prime de risque permanente intégrerait les prix, évitant une flambée.

Plusieurs facteurs pourraient soutenir cette stabilisation : une légère augmentation de la production par l’OPEP+ pour apaiser les craintes d’offre, l’utilisation des réserves stratégiques américaines en cas de crise et une demande mondiale moins dynamique, en particulier en Chine.

Scénario 3 : désescalade et retour à la baisse

Le troisième scénario, le plus optimiste, repose sur une désescalade rapide. Des négociations diplomatiques pourraient réduire la prime de risque géopolitique et ramener les prix entre 85 et 90 dollars. Historiquement, des crises au Moyen-Orient ont été résolues sans impact durable sur les prix une fois les canaux diplomatiques réactivés.

Pour ce scénario, une médiation internationale crédible est nécessaire. L’Europe, la Chine ou les Nations unies pourraient jouer un rôle de médiateur entre Washington et Téhéran. Un accord sur la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz désamorcerait la crise, réduisant le risque inflationniste et offrant aux banques centrales une marge de manœuvre pour assouplir leur politique monétaire.