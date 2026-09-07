Vélos et trottinettes électriques : voici les règles de circulation à connaître pour la rentrée

Deux personnes juchées sur la même trottinette électrique, roulant en zone piétonne, un casque audio vissé sur les oreilles : la scène est courante, et elle cumule à elle seule plusieurs infractions sanctionnées par le code de la route.

Ce rappel des règles applicables aux vélos, musculaires ou à assistance électrique, et aux engins de déplacement personnel motorisé (EDPM, essentiellement des trottinettes électriques), tombe à l’occasion de la rentrée scolaire. Une fiche de Service-public.fr, dont le contenu a été vérifié le 11 août 2026, pose le principe de base : l’utilisateur d’une trottinette sans moteur, de rollers ou d’un skateboard est considéré comme un piéton et circule sur le trottoir, tandis que les EDPM doivent emprunter la piste cyclable quand elle existe, comme les vélos.

Le trottoir, un territoire interdit aux deux-roues

Le trottoir est interdit aux trottinettes électriques comme aux vélos. Seuls les enfants de moins de huit ans peuvent y circuler à vélo, à allure modérée, leur engin n’étant alors pas considéré comme un véhicule. Dans les communes de moins de 500 habitants, le maire peut, selon l’état de la chaussée, autoriser les trottinettes sur le trottoir, à condition qu’elles roulent au pas sans gêner les piétons.

Dans les aires piétonnes, vélos et trottinettes peuvent circuler sauf disposition contraire, mais à l’allure du pas, soit 6 km/h pour les EDPM.

Sur la chaussée, la vitesse fait la règle

Les vélos peuvent rouler sur la chaussée, sauf sur les voies express. Les trottinettes, elles, ne sont autorisées que sur les voies limitées à 50 km/h ou moins : elles restent interdites sur les rocades et boulevards limités à 70 km/h.

Un panneau rond avec un vélo blanc sur fond bleu signale une bande ou piste cyclable où la circulation est obligatoire ; un panneau carré ne fait que la conseiller, notamment sur les voies partagées avec les piétons. Si la chaussée n’est pas séparée physiquement de la bande cyclable, il faut emprunter celle de droite : rouler à contresens y est absolument interdit.

D’autres règles s’appliquent à tous :

arrêt obligatoire au stop et au feu rouge, sauf panneau triangulaire autorisant le passage en laissant la priorité à ceux qui ont le vert ; interdiction de remonter les files par la droite, même à l’arrêt ; interdiction de tenir son téléphone en main ou de porter des écouteurs en circulant.

En dehors des agglomérations, les trottinettes électriques n’ont pas le droit de circuler sur les routes, y compris entre Montflours et Andouillé ou entre Meslay-du-Maine et Grez-en-Bouère. Seule l’autorité de police de la circulation peut, sur les routes limitées à 80 km/h, autoriser leur passage, casque, équipement rétro-réfléchissant et feux allumés devenant alors obligatoires.

Une amende de 135 € sanctionne la circulation sur un trottoir interdit, le non-respect d’un contresens, d’un stop ou d’un feu rouge, la remontée de files par la droite, l’usage du téléphone ou d’écouteurs, le débridage d’une trottinette, ou encore le fait de rouler à deux sur un engin conçu pour une seule personne. Ce dernier point vaut aussi bien en agglomération que hors agglomération, où la règle reste fix.