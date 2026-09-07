Assurance : 42 milliards de sinistres en moins, les prix chutent

Les prix de la réassurance reculent de 5,5% en moyenne après une année 2026 marquée par une sinistralité climatique modérée. Une bonne nouvelle pour les assureurs, qui bénéficient d’une baisse de leurs coûts de couverture grâce aux bénéfices records des réassureurs et à une surcapacité du marché.

Au premier semestre 2026, les catastrophes naturelles ont coûté 42 milliards de dollars aux assureurs mondiaux, soit 16 % de moins que la moyenne des dix dernières années. Selon Swiss Re, ce chiffre pourrait annoncer une réduction des tarifs dans le secteur de l’assurance.

Le rôle crucial de la réassurance dans la fixation des primes

Les compagnies d’assurance, qu’elles soient spécialisées en habitation ou en automobile, ne supportent pas seules tous les risques. En cas de catastrophes majeures, comme un ouragan ou des inondations, elles transfèrent une partie de leurs risques à des réassureurs spécialisés tels que Munich Re, Swiss Re ou Hannover Re. L’Europe abrite cinq des six plus grands réassureurs mondiaux, faisant du continent un centre névralgique de cette industrie stratégique.

Chaque année, assureurs et réassureurs négocient les contrats pour l’année suivante. Les discussions annuelles à Monaco, du 5 au 9 septembre 2026, fixeront les conditions tarifaires pour 2027. Les prix fluctuent selon la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles : une année calme permet de réduire les tarifs, comme en témoigne la baisse de 5,5 % lors du renouvellement en juillet 2026.

Les facteurs derrière une baisse tarifaire en 2027

En 2026, l’absence de catastrophes climatiques majeures a permis aux réassureurs d’engranger des primes sans dépenses massives. Cette situation financière avantageuse modifie l’équilibre du marché. Swiss Re a déclaré un bénéfice net de 2,4 milliards d’euros au premier semestre 2026, tandis que Hannover Re et Munich Re ont enregistré respectivement 1,4 milliard et 2,2 milliards d’euros. Cette surcapacité donne aux assureurs le pouvoir de négocier des contrats plus favorables, comme l’explique Manuel Arrivé de Fitch.

Conséquences concrètes pour le secteur de l’assurance

La baisse des tarifs de réassurance réduit directement les coûts pour les compagnies d’assurance. Cela s’accompagne d’une amélioration des marges bénéficiaires. Cependant, certains acteurs comme Munich Re choisissent de ne pas renouveler certains contrats à des prix jugés trop bas. Le réassureur a réduit de 9,1 % le volume d’affaires renouvelé, préférant se retirer de marchés peu rentables.

En théorie, la baisse des coûts de réassurance pourrait entraîner une diminution des primes pour les assurés. Toutefois, la transmission de cette baisse n’est ni automatique ni immédiate. Les assureurs doivent prendre en compte divers facteurs, tels que l’inflation et le coût des réparations, ce qui limite l’impact direct sur les contrats d’assurance habitation ou automobile.