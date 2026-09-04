Financement automobile : la LOA encadrée à partir du 20 novembre 2026

En avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a tranché une affaire mettant en lumière les failles du système : Sofinco avait exigé qu’un dirigeant soit colocataire d’un contrat de LOA destiné uniquement à un usage professionnel. Le jugement a mis en évidence une pratique abusive visant à contourner les protections légales du cautionnement. Sept mois plus tard, le 20 novembre 2026, le législateur a réagi en alignant le financement automobile sur les règles du crédit à la consommation.

Le dossier Sofinco : un révélateur des failles de la LOA

Novembre 2017 : un contrat en apparence ordinaire

Le 2 novembre 2017, Sofinco a conclu un contrat de location avec option d’achat de 49 mois avec une société, imposant une condition inhabituelle : le dirigeant devait être colocataire du véhicule. Bien que le contrat stipule que le bien est destiné à un usage professionnel, excluant ainsi les protections du code de la consommation, les factures étaient au nom de la personne morale, sans mention du dirigeant, qui n’avait aucun droit d’utilisation personnelle du véhicule.

La stratégie du colocataire fictif pour contourner la loi

Face aux difficultés financières de la société et à l’arrêt des paiements, Sofinco s’est tourné vers le dirigeant pour réclamer 35 158 euros de mensualités impayées. Le dirigeant a contesté, arguant qu’il n’avait jamais bénéficié du véhicule ni obtenu de contrepartie réelle à son engagement. Selon l’article 1169 du Code civil, un contrat est nul si la contrepartie est illusoire. Sofinco avait transformé un cautionnement en colocation fictive pour éviter les règles du droit des sûretés.

Avril 2026 : quand les tribunaux redessinent le droit de la LOA

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence : une décision déterminante

Le 9 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement initial, déboutant Sofinco. Les magistrats ont jugé que l’organisme cherchait à obtenir un garant sans respecter les règles du cautionnement. Cette décision a reconnu que la qualification de colocataire était un moyen de contourner les protections du Code civil. Les formalités strictes du cautionnement avaient été évitées par l’utilisation du statut de colocataire.

L’article 1169 du Code civil : au cœur du jugement

La cour s’est appuyée sur l’article 1169 pour annuler l’engagement du dirigeant, soulignant qu’il n’avait obtenu aucun avantage personnel. La qualification de colocataire implique normalement une jouissance partagée, ce qui n’était pas le cas ici. Le contrat avait été utilisé pour créer une obligation sans cause réelle, montrant que le formalisme ne peut déguiser la véritable nature d’un engagement. Cette décision a précipité la réflexion législative sur l’encadrement de la LOA.

Caution vs. colocataire : une distinction ignorée par Sofinco

La distinction entre caution et colocataire est fondamentale en droit des sûretés. La caution s’engage à payer en cas de défaillance d’autrui, bénéficiant de protections légales strictes, tandis que le colocataire est un débiteur principal, jouissant du bien loué. Sofinco a brouillé cette distinction pour obtenir un garant sans respecter les contraintes du cautionnement. Les tribunaux ont clarifié que sans contrepartie réelle, un engagement ne peut être considéré comme une colocation, protégeant ainsi les dirigeants contre les pratiques abusives.

Du jugement à la loi : 7 mois pour légiférer

20 novembre 2026 : l’encadrement réglementaire en place

Le 20 novembre 2026, soit sept mois après le jugement d’Aix-en-Provence, la réglementation de la LOA entrera en vigueur. Le législateur soumet la location avec option d’achat aux règles du crédit à la consommation, mettant fin à une zone grise juridique. Les consommateurs bénéficieront désormais d’un droit de rétractation de 14 jours, d’une information précontractuelle renforcée et d’un plafonnement des pénalités de remboursement anticipé. Le secteur automobile devra adapter ses pratiques à ce nouveau cadre, ne pouvant plus se soustraire aux protections consuméristes.

Impact de l’application des règles du crédit à la consommation

L’alignement sur le crédit à la consommation modifie en profondeur le financement automobile. Les organismes doivent vérifier la solvabilité des emprunteurs, fournir une fiche d’informations normalisée et respecter un taux effectif global plafonné. Les clauses abusives, comme l’ajout de colocataires fictifs, sont désormais nulles. Cette réforme sécurise le marché de la LOA, facilitant la comparaison des offres de financement automobile et réduisant les litiges. L’affaire Sofinco a été un catalyseur pour une réforme attendue, marquant une nouvelle ère de transparence et de protection renforcée dans le financement automobile.