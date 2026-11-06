Un mécène donne 6 millions d’euros pour préserver l’une des plus belles bibliothèques au monde

Le château de Chantilly a annoncé, mardi 3 novembre 2026, qu’un « généreux mécène » a fait don de 6 millions d’euros pour sauvegarder sa bibliothèque. La somme doit financer la restauration complète du cabinet des livres, qui abrite 13 000 ouvrages, dont des incunables et des ouvrages parmi les plus précieux au monde. Le donateur, un particulier, souhaite rester anonyme.

Ce don couvre l’intégralité du programme de restauration, chiffré précisément à ce montant. Le château prévoyait de lancer en avril 2026 une vaste campagne d’appel aux dons pour réunir cette somme. Elle n’aura finalement jamais lieu : un mécène s’est manifesté avant son lancement, après la publication de plusieurs articles sur l’état du bâtiment.

« Grâce à ce geste d’une générosité exceptionnelle, le château de Chantilly peut désormais envisager sereinement la restauration architecturale complète de son cabinet des livres », a fait savoir le domaine.

Des lattes de parquet qui cèdent sous le poids des visiteurs

En janvier 2026, le château avait tiré la sonnette d’alarme sur l’état de ce qu’il présente comme l’une des plus importantes bibliothèques du monde. Depuis, une jauge limite à 30 visiteurs par demi-heure l’accès à ce lieu conçu au 19e siècle pour une fréquentation bien plus réduite. L’humidité s’infiltre par les fenêtres, l’ancienne ventilation ne permet plus de conserver correctement la collection, et certaines lattes de parquet cèdent sous le passage du public.

Les ouvrages en cuir de chèvre ont eux aussi souffert des frottements répétés au fil du temps. « Ce qui a entraîné des dégradations, des pertes de matières », explique Chloé Perrot sur France3, qui précise que le choix a été fait de restaurer ces cuirs plutôt que de les remplacer intégralement. En attendant, des plaques de carton les protègent lorsqu’un ouvrage est tiré de son rayonnage.

Le calendrier s’étale sur plusieurs années. En 2026, les équipes procèdent au récolement des collections, une étape préalable sur près de 400 mètres linéaires. Des études doivent suivre en 2027, avant le début des travaux proprement dits, prévu courant 2028 pour une durée de deux ans. La bibliothèque devrait rester ouverte au public encore un an avant la fermeture du chantier.

Le mécène s’est manifesté au printemps, selon Viviane Olivo, directrice du mécénat et des relations institutionnelles du château. « Un très généreux mécène s’est manifesté au printemps pour nous dire, moi je veux offrir la totalité de la somme nécessaire au sauvetage du cabinet des livres », rapporte-t-elle.

Elle décrit un donateur avant tout soucieux de transmettre ce patrimoine aux générations futures : « C’est un mécène qui ne veut absolument pas faire parler de lui, ce qui est tout à son honneur, et donc il veut rester anonyme. »

Le mécène a demandé la création d’un espace de médiation entre les œuvres et le public, dans une pièce actuellement non accessible au public. Le projet doit aussi permettre d’élargir l’ouverture du cabinet au public et de développer des actions culturelles destinées au jeune public, tout en mettant aux normes les dispositifs de sécurité du lieu.

Conçu entre 1875 et 1876 par l’architecte Honoré Daumet et ouvert au public depuis 1897, le cabinet des livres abrite notamment Les Très Riches Heures du duc de Berry, considéré comme le manuscrit le plus célèbre au monde. Le lieu accueille chaque année trois expositions.