Pourquoi certains clients de Lidl ne font leurs courses qu’un seul jour par semaine : les caissiers confirment que les prix changent

Lidl n’est plus seulement une enseigne discount allemande parmi d’autres. Avec 1 580 magasins en France et près de 15 millions de visiteurs chaque mois, elle s’est imposée comme un phénomène de société, au point que ses robots de cuisine et ses outils de bricolage se retrouvent régulièrement en rupture de stock avant même la fin de la journée.

Dans ce contexte, choisir le bon jour pour pousser les portes d’un magasin peut faire une vraie différence sur la note finale. Et ce jour, selon le magazine Maison & Travaux ainsi que l’émission Capital sur M6, c’est le mercredi.

Pourquoi le milieu de semaine change tout

La mécanique tient à plusieurs phénomènes qui se cumulent précisément le mercredi. C’est d’abord le jour des arrivages non-alimentaires : bricolage, petit électroménager, vêtements, accessoires de cuisine. Les nouvelles références prennent leur place en rayon, et pour libérer de l’espace, les articles de la gamme précédente sont parfois bradés en fin de série, avec des remises importantes limitées aux derniers exemplaires disponibles.

Premier arrivé, premier servi : les ruptures surviennent vite chez Lidl, et une matinée de mercredi, relativement calme comparée au rush du samedi, offre un avantage non négligeable.

À cela s’ajoutent les promotions dites « Super Samedi », dont le nom prête à confusion. Contrairement à ce qu’il indique, ce programme démarre dès le mercredi en magasin et court jusqu’au samedi. Passer en début de période permet donc d’accéder aux prix du week-end tout en évitant la cohue.

En début de semaine, Maison & Travaux signale également une opération appelée « roue des promos », avec des remises ponctuelles sur différents rayons. Un consommateur qui organise ses courses sur la période lundi-mercredi peut ainsi cumuler les trois mécaniques : roue des promos, promotions Super Samedi et fins de série liées aux arrivages du milieu de semaine.

Sur les prix catalogue eux-mêmes, Lidl revendique régulièrement la première place du podium. Selon Capital, un panier test de 16 produits identiques affiche en moyenne des prix environ 4 % plus bas que chez E.Leclerc. Un chiffre que d’autres acteurs de la distribution contestent, sans toutefois que leurs noms soient précisés.

Quelques réflexes pour aller plus loin

L’application Lidl Plus permet de superposer des coupons personnalisés aux promotions en cours, simplement en scannant un QR code en caisse. Elle ne conditionne pas l’accès aux prix affichés, mais s’avère utile pour qui cherche à gratter quelques points supplémentaires, notamment en cumulant un coupon avec une offre du mercredi.

Pour l’alimentaire, les produits à dates courtes sont remisés pour éviter le gaspillage : ces démarques apparaissent souvent en fin d’après-midi, autour de 16 h-17 h, selon les magasins. L’outil « Affluence » de Google Maps permet par ailleurs de repérer les créneaux les plus calmes dans un point de vente donné avant de s’y rendre.