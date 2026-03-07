Pourquoi la guerre contre l’Iran ne durera pas plus de six semaines : la géopolitique spéculative et la stratégie du choc sur les marchés

Dans quelques semaines, Donald Trump annoncera que les États-Unis ont remporté une grande victoire contre l’Iran. La Maison Blanche expliquera que les capacités militaires iraniennes ont été sévèrement dégradées, que plusieurs installations nucléaires ont été neutralisées et que Téhéran est désormais contraint de revenir à la table des négociations. Les bombardements cesseront, la tension géopolitique retombera brutalement et les marchés financiers bondiront dans la journée. Les grands indices boursiers effaceront en quelques heures les pertes accumulées pendant la phase de crise. Ce scénario peut sembler spéculatif. Pourtant, il correspond à une mécanique déjà observée à plusieurs reprises depuis le retour de Donald Trump au pouvoir : celle d’une crise provoquant une chute brutale des marchés, suivie d’un retournement politique spectaculaire déclenchant un rebond tout aussi violent. Cette dynamique correspond à ce que l’on pourrait appeler une nouvelle forme de stratégie internationale : la géopolitique spéculative, c’est-à-dire l’utilisation des crises politiques et militaires comme déclencheurs de volatilité financière. On l’a vu avec le Groenland.

Pourquoi la guerre ne peut pas durer plus de six semaines : une victoire militaire impossible

Sur le plan militaire, la chute du régime iranien sans intervention terrestre paraît difficile. Les bombardements peuvent détruire des infrastructures militaires, tuer des dirigeants, frapper des installations nucléaires et affaiblir certaines capacités industrielles, mais ils ne suffisent jamais à provoquer l’effondrement d’un système politique solidement installé. L’Iran dispose d’un appareil sécuritaire puissant structuré autour des Gardiens de la révolution et soutenu par un réseau de forces paramilitaires capable de maintenir le contrôle du territoire. Pour renverser un tel régime, trois possibilités : un soulèvement populaire massif, un coup d’État militaire ou une intervention militaire terrestre. Aucun de ces scénarios n’est crédible à court terme. La population iranienne n’est ni armée ni organisée pour mener une insurrection capable de défier les forces de sécurité. Dans le même temps, aucune coalition occidentale n’est prête à engager des troupes au sol dans une guerre longue au Moyen-Orient. Les États-Unis ne veulent plus répéter l’expérience irakienne ou afghane, les Européens n’ont ni la capacité ni la volonté politique de participer à une telle opération et les monarchies du Golfe ne déploieront pas leurs armées sur le territoire iranien (Sunnites contre chiites). Autrement dit, la guerre ne peut pas être gagnée au sens classique du terme. Elle peut seulement affaiblir certaines capacités militaires iraniennes. Cette réalité stratégique implique qu’une guerre longue n’aurait aucun objectif politique atteignable. Elle deviendrait rapidement un conflit coûteux, sans perspective de victoire réelle. Dans ces conditions, une sortie rapide du conflit devient presque inévitable.

La répétition d’une mécanique politique et financière

Depuis le début de son second mandat, Donald Trump a montré qu’il était capable de provoquer des secousses extrêmement violentes sur les marchés financiers par ses décisions politiques. L’épisode du « Liberation Day » tarifaire d’avril 2025 reste l’exemple le plus spectaculaire. L’annonce de droits de douane massifs sur les importations a déclenché une chute brutale des marchés mondiaux avant qu’un retournement soudain de la Maison Blanche ne provoque un rebond historique à Wall Street. D’autres crises commerciales ou annonces géopolitiques ont produit des séquences similaires. Une crise éclate, les marchés chutent brutalement sous l’effet de l’incertitude, puis un revirement politique intervient et déclenche un rebond spectaculaire. Cette succession de chocs et de retournements crée un phénomène de yo-yo financier. Les annonces politiques deviennent des déclencheurs de volatilité extrême. Dans un tel environnement, certains investisseurs capables d’anticiper ces retournements peuvent réaliser des gains considérables.

La stratégie du choc et le « délit d’initié d’extrémité légale »

Certains analystes estiment que cette succession de crises et de retournements correspond à une véritable stratégie du choc financier. Une crise politique ou géopolitique provoque une chute rapide des marchés, puis une annonce spectaculaire déclenche un rebond brutal. Cette dynamique crée un environnement dans lequel certains acteurs peuvent s’enrichir en pariant sur ces oscillations extrêmes. Cette situation a conduit plusieurs observateurs à évoquer la notion de « délit d’initié légal ». Aucune information confidentielle n’est nécessairement transmise et aucune infraction n’est formellement établie, mais la succession d’événements politiques produit des mouvements de marché si violents que certains investisseurs peuvent en tirer des profits considérables. La politique internationale devient alors un moteur de volatilité financière. Dans cette logique, une guerre peut elle aussi fonctionner comme un instrument de choc financier. L’annonce d’un conflit majeur provoque une chute brutale des marchés liée à la peur d’une escalade régionale, à la hausse du pétrole et à l’incertitude économique mondiale. Mais la désescalade, lorsqu’elle intervient, déclenche un rebond immédiat.

La sortie de crise comme déclencheur du rebond boursier

La guerre contre l’Iran pourrait ainsi suivre exactement cette logique. Pendant plusieurs semaines, les États-Unis pourraient mener des frappes intensives contre des installations militaires, des infrastructures stratégiques et certains sites liés au programme nucléaire iranien. Cette phase permettra d’afficher la puissance militaire américaine et de démontrer la capacité de Washington à frapper rapidement et massivement. Mais rapidement, la Maison Blanche pourrait annoncer que les objectifs ont été atteints. Les capacités militaires iraniennes auront été affaiblies, certaines installations nucléaires détruites et Téhéran sera présenté comme prêt à revenir à la table des négociations. Une telle annonce permettra de présenter l’opération comme une victoire stratégique tout en évitant un enlisement militaire. Pour les marchés financiers, ce type d’annonce constituerait un signal extrêmement positif. La fin des bombardements serait interprétée comme une désescalade géopolitique et les investisseurs anticiperaient une stabilisation du prix du pétrole. Les indices boursiers pourraient alors rebondir brutalement, effaçant en quelques séances les pertes accumulées pendant la phase de crise.

La naissance d’une géopolitique spéculative

La crise iranienne illustre peut-être l’émergence d’une nouvelle logique stratégique : la géopolitique spéculative. Dans ce modèle, les crises internationales ne sont plus seulement des confrontations militaires ou diplomatiques. Elles deviennent aussi des événements capables de provoquer des chocs sur les marchés financiers. Les décisions politiques influencent désormais directement la valeur de milliers de milliards de dollars d’actifs financiers. Dans ce contexte, la réaction de Wall Street devient une contrainte stratégique majeure pour les dirigeants politiques. La durée d’une crise peut dépendre autant des réactions des investisseurs que des objectifs militaires. Si ce scénario se confirme, la guerre contre l’Iran pourrait devenir un exemple spectaculaire de cette nouvelle réalité : une crise géopolitique utilisée comme moteur de volatilité financière, où la politique internationale et les marchés se répondent en permanence. Et dans ce nouvel équilibre, les grandes décisions stratégiques se lisent autant dans les chancelleries que sur les écrans de Wall Street.