Prix du gaz : gare à la hausse de juillet 2026

La Commission de régulation de l’énergie annonce une hausse de 7,4% du prix repère de vente de gaz au 1er juillet 2026. Cette augmentation, qui touche 6 millions de ménages français, s’explique par la flambée des coûts d’approvisionnement liée aux tensions au Moyen-Orient et la revalorisation des tarifs de distribution.

Une facture de gaz en hausse de 7,4% dès juillet

La facture énergétique des Français va s’alourdir davantage. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé une augmentation de 7,4% du prix repère de vente de gaz à compter du 1er juillet 2026. Six millions de foyers subissent directement l’impact de cette hausse, alimentée par la flambée des coûts d’approvisionnement sur les marchés internationaux et la revalorisation des tarifs de distribution.

Le prix repère grimpe de 152,86 euros/MWh TTC en juin à 164,21 euros/MWh TTC en juillet. La facture mensuelle des ménages concernés augmentera de 2,7 euros TTC en moyenne, selon les calculs du régulateur. Une somme apparemment modeste, mais qui s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés énergétiques européens.

60% des abonnés résidentiels touchés par la hausse

L’augmentation frappe en priorité les ménages ayant souscrit une offre de fourniture indexée sur le prix repère, soit environ 60% des abonnés résidentiels au gaz. Ces 6 millions de foyers subissent de plein fouet les variations mensuelles du marché, contrairement aux 40% restants qui bénéficient d’offres à prix fixe.

Les détenteurs d’offres à prix fixe ne sont pourtant pas épargnés. La composante « acheminement » de leur facture, qui correspond aux coûts de transport et de distribution, augmente elle aussi de 5,87% au 1er juillet. Pour ces consommateurs, la CRE estime la hausse globale à environ 1,5% en moyenne sur leur facture. Au 31 décembre 2025, 10,34 millions de ménages disposaient d’un contrat de gaz naturel en France, confirmant l’ampleur de l’impact sur le pouvoir d’achat.

Les tensions géopolitiques alimentent la flambée

La hausse des prix s’enracine dans l’instabilité géopolitique actuelle. Le prix de référence de juillet affiche une progression de 18% par rapport à avril, période qui ne reflétait pas encore les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur les cours énergétiques.

Les coûts d’approvisionnement sur les marchés gaziers européens poursuivent leur ascension, nourris par l’incertitude géopolitique. Le prix repère intègre les variations à travers deux indices principaux : l’indice MA2 (« month ahead ») qui représente 80% de la composante approvisionnement, et l’indice QA (« quarter ahead ») pour les 20% restants.

Les coûts associés à l’activité de fourniture augmentent également, notamment à travers les certificats d’économies d’énergie (CEE) et les coûts commerciaux que les fournisseurs répercutent sur leurs clients.

Vers 1.800 euros de facture annuelle

L’accumulation des hausses successives pèse lourdement sur le budget des ménages. La facture annuelle moyenne d’un foyer chauffé au gaz atteint désormais 1.789 euros, soit 283 euros de plus qu’à la même période l’année précédente.

Pour les ménages utilisant le gaz uniquement pour la cuisson et l’eau chaude (consommation de 4.000 kWh par an), la facture annuelle s’élève à 794 euros, en hausse de 117 euros sur un an. L’impact reste limité pendant l’été, période où la consommation gazière ne représente qu’environ 1% de la consommation annuelle d’un foyer chauffé au gaz.

Si les prix actuels se maintiennent jusqu’à la saison de chauffe 2026-2027, la facture de janvier pourrait dépasser 287 euros, contre environ 44 euros ce mois de juillet.