Cette erreur banale en balade avec votre chien peut vous coûter 750 € !

Amener son chien se balader en forêt, c’est un moment apprécié par beaucoup de maîtres. Mais attention, il faut bien suivre quelques règles pour protéger la faune sauvage et éviter de se faire coller une amende salée. La loi impose de tenir son compagnon à quatre pattes en laisse quand on se promène dans les forêts, une règle souvent ignorée mais qui n’en est pas moins indispensable.

Une règle fixée depuis 1955

Depuis l’arrêté ministériel du 16 mars 1955, tout propriétaire doit tenir son chien en laisse quand il s’aventure dans les forêts françaises. Cette obligation concerne surtout la période du 15 avril au 30 juin, lorsque la reproduction de nombreuses espèces est en plein essor. En dehors de cette tranche de dates, bien que le chien puisse se promener sans laisse, il doit rester à moins de 100 mètres de son maître. L’Office national des forêts (ONF) rappelle régulièrement cette règle pour veiller à ce que la vie des écosystèmes forestiers continue sans encombre.

Protéger la faune sauvage

Entre le 15 avril et le 30 juin, les mammifères et les oiseaux se reproduisent, et un chien errant peut sérieusement troubler leur tranquillité. Un chien laissé libre risque de stresser les animaux et de les pousser à abandonner leurs lieux de reproduction. Les oiseaux qui nichent au sol, notamment dans les clairières et zones dégagées, sont particulièrement vulnérables. « La forêt abrite une faune sauvage très diversifiée, avec de nombreuses espèces inscrites sur la liste rouge des espèces protégées en France », souligne l’ONF. Laisser ces animaux en paix permet de garantir leur reproduction et d’équilibrer la vie en forêt.

Sanctions pour les manquements

Les maîtres qui ne respectent pas ces règles peuvent se retrouver avec une amende allant jusqu’à 750 euros. Cette réglementation stricte vise à éviter tout risque d’attaque ou de comportement agressif envers d’autres animaux ou personnes.

Consignes pour certains chiens

Les chiens de première et deuxième catégorie doivent obligatoirement être tenus en laisse et muselés dans tous les espaces publics, sinon une amende de 150 euros peut être infligée. Ces règles visent à éviter tout risque d’attaque ou de comportement agressif envers d’autres animaux ou personnes.

Application et règles locales

Au-delà des règles nationales, certaines communes peuvent instaurer leurs propres consignes concernant la tenue des chiens en laisse sur leur territoire. Dans des espaces protégés, comme les réserves naturelles, des interdictions particulières peuvent être mises en place pour mieux sauvegarder la biodiversité locale.

L’ONF précise que ses agents peuvent faire preuve de compréhension selon la bonne foi des contrevenants, mais il est important que chacun se tienne informé et respecte les règles en vigueur.