Regrouper ses crédits en cours : une solution à envisager  

Un crédit auto, un prêt pour travaux, un financement souscrit pour un achat important : beaucoup de foyers vivent avec plusieurs remboursements en parallèle. Tant que les revenus restent constants, la situation paraît maîtrisée. Mais l’accumulation complique vite le suivi. Entre les dates de prélèvement, les durées restantes et les taux appliqués, il est parfois difficile de savoir ce que coûte réellement l’ensemble. Et si vous optiez pour le regroupement de crédits ?

Une seule échéance à la place de plusieurs

Regrouper plusieurs crédits revient à les reprendre dans un nouveau contrat. Les anciens prêts sont clôturés, puis remplacés par une seule échéance, calculée selon le montant repris, la durée choisie et le profil de l’emprunteur. L’opération peut concerner un prêt auto, des crédits à la consommation, un financement de travaux ou d’autres remboursements encore actifs, selon les conditions retenues par l’établissement prêteur.

L’utilité se voit surtout quand les contrats ont été signés à des périodes différentes. Les dates de prélèvement sont différentes, les durées restantes varient et les taux fluctuent d’un prêt à l’autre. Avec un seul contrat, le suivi est plus fluide. Il peut être utile de comparer le regroupement de vos crédits en cours avec la situation actuelle : durée restante, coût total, assurance éventuelle, frais liés à l’opération, etc.

Une opération à distinguer d’une simple baisse de mensualité

C’est le malentendu le plus fréquent. La mensualité baisse, mais souvent parce que la durée s’allonge. Si vous remboursez sur une plus longue durée, les intérêts courent plus longtemps aussi. Le TAEG (taux annuel effectif global), les frais de dossier, l’assurance, les pénalités liées à la clôture des anciens prêts et la durée du nouveau contrat modifient le calcul. Une mensualité plus basse peut faciliter la gestion des finances mensuelles, sans rendre l’opération moins coûteuse au total.

L’intérêt du regroupement de crédits dépend aussi de la situation de départ. Des emprunteurs peuvent vouloir centraliser plusieurs remboursements devenus pénibles à suivre. D’autres ont besoin d’adapter leurs échéances après une période plus serrée. Le même dispositif peut produire des effets très différents selon le dossier.

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Quels profils peuvent s’intéresser au regroupement de crédits ?

Le regroupement de crédits concerne des emprunteurs aux situations très différentes. Un couple qui a financé une voiture, des travaux et plusieurs achats importants veut parfois rassembler ses remboursements. Une personne séparée a peut-être besoin de revoir l’organisation de ses échéances après un changement de revenus. Un foyer confronté à une hausse de charges fixes pourrait souhaiter un réaménagement de ses crédits avant que les retards ne s’installent.

L’opération n’est pas réservée aux situations fragiles. Elle intervenir quelquefois dans une phase de réorganisation personnelle : arrivée d’un enfant, changement professionnel, déménagement, nouvelle répartition des dépenses du foyer, etc.

Dans tous les cas, l’établissement prêteur examine la capacité de remboursement, les revenus, les charges, les crédits existants et la régularité de la situation bancaire.

Un refus est possible. Il ne signifie pas forcément que le dossier est définitivement bloqué, mais il invite à reprendre les chiffres avec précision. Quand les difficultés sont déjà avancées, d’autres démarches peuvent être plus adaptées, notamment un échange direct avec les créanciers ou les dispositifs prévus en cas de surendettement.

Quels critères regarder avant de signer un regroupement de crédits

Le taux appliqué au nouveau contrat dépend du profil de l’emprunteur, de la nature des crédits regroupés et du moment où la demande est faite. Un taux légèrement supérieur à la moyenne des prêts actuels n’est pas forcément rédhibitoire si la durée et le montant s’y prêtent.

Certains contrats en cours prévoient des indemnités si on les clôture avant terme. Ces frais entrent dans le calcul global et peuvent changer le résultat final. Il est important de les demander explicitement car ils n’apparaissent pas toujours en première lecture.