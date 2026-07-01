Réparation automobile : si vous avez une Renault, vous payez plus que les autres

L’observatoire 2025 de SRA révèle que Renault demeure la marque française la plus coûteuse en réparation automobile, avec un surcoût de 7 % par rapport à Peugeot et de 11 % par rapport à Citroën. Une étude portant sur près de 900 000 dossiers d’expertise qui met en lumière des écarts considérables entre constructeurs, modèles et motorisations, dans un contexte d’inflation généralisée des coûts de carrosserie.

Renault, le constructeur français le plus cher à réparer après un accident

L’observatoire 2025 de SRA (Sécurité et Réparation Automobiles) révèle un écart significatif entre les constructeurs français en matière de réparation automobile. Renault demeure le plus coûteux à remettre en état après un sinistre : la facture moyenne dépasse de 7 % celle d’un Peugeot et de 11 % celle d’un Citroën. Un surcoût qui pèse sur les propriétaires et sur les primes d’assurance, alors que le prix moyen des réparations a bondi de 30 % depuis 2021.

L’étude s’appuie sur près de 900 000 dossiers d’expertise portant sur des véhicules de moins de six ans, commercialisés entre 2020 et 2025. L’échantillon représente la quasi-totalité du marché français de la réparation après accident ou choc en stationnement. Les résultats mettent en lumière des disparités marquées entre constructeurs, mais aussi entre modèles au sein d’une même gamme.

Des écarts importants entre les marques françaises

Renault, Peugeot, Citroën, Dacia et DS représentent près de 48 % des véhicules de moins de six ans réparés après un choc. Une présence massive qui reflète la domination historique des marques tricolores sur le marché hexagonal, même si leur position s’érode légèrement au profit de nouveaux entrants, notamment asiatiques et électriques.

Parmi les constructeurs français généralistes, Renault affiche l’indice de coût le plus élevé. La facture moyenne dépasse de 7 % celle d’un Peugeot et de 11 % celle d’un Citroën. Un écart principalement imputable au prix des pièces détachées et aux temps d’intervention plus longs. À l’inverse, Dacia se classe parmi les trois marques les moins chères à réparer du marché français, juste derrière Suzuki et Fiat.

L’observatoire SRA décompose le coût de réparation en trois postes : pièces, main-d’œuvre et ingrédients de peinture. Chez Renault, le poids des pièces dans la facture totale reste significatif, sans toutefois atteindre les sommets d’Alpine, filiale sportive du groupe, qui affiche un indice vertigineux de 270 points (contre une base 100 pour la moyenne du marché). Dans le cas d’Alpine, les pièces représentent 72 % du montant moyen des réparations, un record partagé avec Dodge et Porsche. Selon Consonews, le réseau Alpine semble pratiquer des tarifs particulièrement élevés sur les pièces détachées.

Le choix du modèle pèse lourd sur la facture

Au-delà de la marque, le modèle choisi influence directement le montant de la facture en cas de sinistres. SRA a passé au crible 403 modèles répartis en une dizaine de segments. Les résultats révèlent des surprises dans chaque catégorie.

Parmi les citadines du segment B, la Dacia Sandero II s’impose comme le modèle le moins onéreux à remettre en état. À l’opposé, l’Audi A1 II devient la citadine la plus chère à réparer du top 10. Un écart qui peut atteindre plusieurs centaines d’euros pour un simple pare-chocs froissé.

Dans le segment des SUV compacts, particulièrement prisé des Français, le Dacia Duster II conserve sa réputation de bon élève économique. Il figure parmi les SUV compacts les moins chers à réparer, aux côtés du Ford Kuga III. En revanche, le Hyundai Tucson IV affiche un indice de coût 12 % plus élevé que celui du Toyota C-HR, pourtant déjà bien placé dans le classement.

Les monospaces et familiales ne sont pas épargnés par ces disparités. Les différentes générations de Renault Espace occupent le haut du panier en coût de réparation dans leur catégorie, confirmant la position globale de la marque dans le classement SRA.

L’électrique alourdit la note

L’essor des motorisations électriques transforme en profondeur l’économie de la réparation automobile. En 2025, 11 % des véhicules de moins de six ans réparés après un sinistre de collision sont 100 % électriques, contre 8 % en 2024 et seulement 5 % en 2023. Une progression fulgurante qui s’accompagne d’une hausse des coûts de remise en état.

SRA a comparé les versions essence, hybrides et électriques de neuf modèles identiques. Le constat est sans appel : à l’exception de la Renault Twingo III, les huit autres véhicules étudiés présentent pour la motorisation électrique un coût de réparation supérieur à l’essence. Les opérations nécessitent souvent davantage d’heures de main-d’œuvre et des procédures techniques plus complexes, notamment pour sécuriser la batterie haute tension.

Tesla constitue un cas particulier dans ce paysage. Si le coût des pièces reste relativement maîtrisé chez le constructeur californien, les temps d’intervention plus longs contribuent à renchérir les réparations. La marque affiche un indice de coût global situé 20 points au-dessus de la moyenne des marques. Sa part dans les sinistres ne cesse de croître : 1,07 % en 2023, 1,86 % en 2024, puis 2,19 % en 2025. Un phénomène comparable à celui observé pour d’autres acteurs innovants du secteur automobile, qui transforment progressivement le marché.

Les marques 100 % électriques ou fortement électrifiées affichent globalement un indice de coût supérieur à la moyenne du marché. Parmi les nouveaux entrants chinois, BYD présente un coût moyen des réparations plus élevé de 8 points que la moyenne, tandis que MG se situe 8 points en dessous. Lynk & Co, en revanche, atteint un indice de 118, nettement au-dessus de la référence.

Les bons élèves du classement

Pour les automobilistes soucieux de maîtriser leur budget global de possession, le choix du modèle s’avère déterminant. Au-delà du prix d’achat et de la consommation, le coût de réparation peut peser lourd sur plusieurs années. Comme pour d’autres secteurs innovants, la technologie embarquée influence directement les coûts d’entretien.

Parmi les modèles les plus économiques à réparer, la Fiat Panda III domine les mini-citadines du top 10, tandis que la Dacia Sandero II s’impose chez les citadines. Le Ford Puma II figure en tête des SUV citadins, suivi du Dacia Duster II chez les SUV compacts. Le Mazda CX-5 II reste le SUV familial le moins cher à remettre en état, et le Dacia Dokker s’impose parmi les petits utilitaires.

À l’opposé, certains modèles cumulent les handicaps. La Dacia Spring, pourtant positionnée comme citadine électrique accessible, devient la mini-citadine la plus coûteuse à réparer de son segment. Un paradoxe qui s’explique par la spécificité de sa motorisation électrique et la jeunesse du modèle, dont les pièces ne bénéficient pas encore d’un marché de l’occasion développé.