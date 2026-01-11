Réparer son pare-brise gratuitement ? Ces « cadeaux » cachent parfois une très mauvaise surprise

Récemment, certaines pratiques commerciales de Carglass ont fait parler d’elles auprès des consommateurs et des compagnies d’assurance en France. L’entreprise promet des réparations de pare-brise sans frais pour le client grâce à la prise en charge par l’assurance. Pourtant, plusieurs témoignages suggèrent que le coût des offres promotionnelles est finalement intégré aux prestations. Résultat : mécontentement et méfiance envers ces réparateurs.

Ce que fait Carglass

Carglass, leader du secteur, est très présent dans les médias et la publicité. Mais derrière le slogan séduisant : « Chez Carglass, c’est simple ! Vous n’avez rien à avancer quelle que soit votre assurance. Et c’est 0 franchise pour la majorité de nos clients ! », se cachent des promotions surprenantes. Des clients reçoivent parfois des cadeaux comme des consoles Nintendo Switch, des friteuses sans huile ou des trottinettes électriques quand ils prennent rendez-vous pour une réparation de pare-brise.

Même si ces gestes commerciaux attirent, certains experts disent que le prix de ces cadeaux est masqué dans la facture, rapporte RMC : main-d’œuvre plus chère, durée d’intervention allongée ou pièces facturées au-dessus du prix du marché.

Ce que ça change pour les assurés et les assurances

Les compagnies d’assurance, qui doivent parfois couvrir ces surcoûts, commencent à s’agacer. MAIF a constaté que les interventions chez Carglass coûtaient en moyenne 420 € de plus qu’un réparateur non-partenaire. Ce surcoût pourrait, à terme, faire grimper les primes d’assurance auto pour les consommateurs, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour des assurés déjà concernés par leur sinistre le plus fréquent : le bris de glace.

Exemple concret : Johann, au chômage, a vécu une mauvaise expérience avec Carglass. Sa facture de pare-brise s’est élevée à 2 916 €, alors que son assurance ne l’a indemnisé que de 1 800 €. Il se retrouve donc avec plus de 1 000 € à sa charge, alors que le vendeur lui avait dit verbalement que tout serait pris en charge, à l’exception d’une franchise de 50 €.

Comment les autres acteurs réagissent

Face à ces dérives, d’autres acteurs du marché essaient de se démarquer. France Pare-Brise met en avant qu’elle n’utilise pas ce type de promotions et qu’elle propose un « prix juste », comme indiqué sur son site. De son côté, Mondial Pare-Brise, aujourd’hui filiale de la Macif, cherche à casser les prix sans recourir à des primes déguisées, probablement pour inspirer confiance et transparence auprès de clients qui se sentent floués.