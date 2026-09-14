Retraites : le système de 1945 ne peut plus fonctionner en 2027, le ministre du Travail propose trois réformes

Conçu en 1945 avec un taux de cotisation de 4% pour les salariés et soutenu par trois actifs par retraité, le régime de retraites français a profondément évolué. Aujourd’hui, les cotisations ont quintuplé et le ratio s’est inversé. Le ministre du Travail a expliqué dimanche 13 septembre 2026 sur Cnews pourquoi les réformes prévues pour 2027 sont devenues inévitables.

1945 : une conception adaptée à une autre époque

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la France a établi son système de retraite sur un principe de solidarité : les actifs cotisent pour les retraités. À cette époque, l’âge légal de départ était de 65 ans, et les prélèvements étaient de 4% pour les salariés et 12% pour les employeurs. Ce modèle reposait sur une espérance de vie post-retraite d’environ dix ans et une population active nombreuse, garantissant son équilibre.

Le rapport de trois actifs pour un retraité assurait la stabilité financière. Le baby-boom d’après-guerre et les Trente Glorieuses, synonymes de croissance et de plein emploi, rendaient ce modèle viable. Cependant, des facteurs tels que l’allongement de l’espérance de vie et la baisse de la natalité ont progressivement érodé cet équilibre.

2026 : un système sous pression croissante

Les cotisations ont considérablement augmenté, atteignant 20% pour les salariés et 40% pour les employeurs. Malgré ces hausses, les déficits des régimes de retraite continuent de se creuser. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, reconnaît la nécessité de réformes pour garantir la pérennité du système.

La démographie a évolué, avec un futur ratio de deux actifs pour un retraité prévu d’ici 2050. Le vieillissement de la population et une espérance de vie plus longue mettent en péril l’équilibre financier du système, rendant indispensable un ajustement pour éviter l’effondrement.

Les réformes envisagées pour 2027

La première option propose d’allonger la durée de cotisation de trois à quatre ans d’ici 2050. Cela signifie que les salariés pourraient travailler jusqu’à 70 ans selon leur âge d’entrée sur le marché du travail. Une autre piste envisage un système à points, où chaque euro cotisé génère des points influençant la pension finale, apportant plus de flexibilité mais aussi une incertitude liée à la valeur du point.

Enfin, le gouvernement envisage de demander un effort supplémentaire aux retraités, comme des gels de pension ou une fiscalité accrue. Bien que cette option soit politiquement délicate, elle pourrait être nécessaire pour faire face aux déséquilibres actuels.

Le défi de maintenir l’âge de départ à 62 ans

Alors que certains plaident pour un retour à 62 ans, le ministre du Travail souligne que cela aggraverait les déficits déjà importants. Un décret a temporairement suspendu l’augmentation de l’âge légal pour les carrières longues, mais l’augmentation progressive de l’âge de départ semble inévitable.

Une Conférence réunissant patronat et syndicats est attendue pour formuler des recommandations. Cependant, les contraintes financières et démographiques limitent les options disponibles. Le système de 1945 a atteint ses limites, et il est urgent de concevoir une alternative pour 2027 sans compromettre le pacte intergénérationnel.