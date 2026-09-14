Cristiano Ronaldo met en vente son domaine de 9 hectares dans le Cheshire et le prix est en baisse

Le prix demandé pour l’ancien domaine de Cristiano Ronaldo à Alderley Edge, dans le Cheshire, vient de baisser de £500 000, annonce le Times of India. Après plus de dix-huit mois sur le marché sans trouver preneur, le bien est désormais affiché à environ $6,7 millions, soit £5 millions, contre £5,5 millions au départ. Aucun prix de vente final n’a pour l’instant été confirmé : cette réduction correspond uniquement au nouveau prix indicatif fixé par l’agence chargée du dossier.

Un domaine de 23 acres resté sans acheteur

Mis en vente en février 2023 par l’agence Jackson-Stops pour $7,4 millions, le domaine s’étend sur environ 9 hectares, à Alderley Edge, un quartier réputé pour être l’un des plus huppés du Cheshire. La résidence principale compte sept chambres et six salles de bains, dont une suite principale avec dressing en marche, les autres chambres disposant chacune d’une salle de bains privative.

La liste des équipements donne la mesure du bien :

piscine intérieure chauffée sauna jacuzzi salle de sport professionnelle salle de cinéma privée cave à vin à l’intérieur court de tennis complet court de padel à l’extérieur

Une grange d’invités séparée, avec deux chambres, complète l’ensemble, pensée pour accueillir visiteurs, personnel ou agents de sécurité sans empiéter sur l’intimité de la maison principale.

Dans son annonce, Jackson-Stops décrit la propriété comme un chef-d’œuvre de design moderne s’étendant sur 23 acres, doté d’une résidence principale ultra stylée avec une superbe suite de loisirs, une grange d’invités à deux chambres et un court de padel.

Une maison quittée rapidement par la famille Ronaldo

Ronaldo et sa famille n’ont finalement occupé ce domaine que peu de temps. Des rapports évoquaient à l’époque le bruit matinal des moutons provenant des terres agricoles voisines comme motif du déménagement, une explication qui a depuis été contestée. Des préoccupations liées à la vie privée et à la sécurité ont également circulé, notamment en raison d’un chemin public passant à proximité du domaine.

La famille a finalement rejoint une autre propriété du Cheshire, ayant précédemment appartenu à l’ancien attaquant de Manchester United Andrew Cole. Cette nouvelle maison offrait des dispositifs de sécurité renforcés, portails électriques et système de vidéosurveillance compris.

Ce n’était pas la première fois que Ronaldo se séparait d’un bien à Alderley Edge. Lors de son premier passage à Manchester United, il possédait déjà une maison en briques de cinq chambres dans le même secteur, avec piscine intérieure et salle de sport, achetée en 2008 pour un montant rapporté de £3,895 millions. Elle a finalement été vendue en 2019 pour £3,25 millions, soit environ £645 000 de moins que le prix d’achat initial.

La longue liste d’équipements spécialisés du domaine de 23 acres, séduisante pour un acheteur particulier, en fait aussi un bien plus coûteux et exigeant à entretenir qu’une maison classique. De quoi expliquer, au moins en partie, la lenteur de la vente malgré la réduction de prix annoncée par Jackson-Stops.