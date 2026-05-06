Aide sociale : le RSA échappe encore à des centaines de milliers de foyers

Plus d’un foyer éligible au RSA sur trois ne percevait pas cette aide au dernier trimestre 2021, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) . Derrière ce non-recours, l’administration statistique identifie des profils moins attendus : salariés précaires, indépendants, diplômés ou propriétaires modestes, qui restent parfois à distance de la CAF, de la MSA et des dispositifs d’accompagnement.

RSA : le droit existe, mais la demande ne suit pas

Le RSA ne manque pas seulement à ceux qui ignorent son existence. Il échappe aussi à des foyers qui pourraient y prétendre, mais qui ne vont pas jusqu’au bout de la démarche. Dans une étude publiée le 6 mai 2026 et relayée par Franceinfo, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques mesure précisément ce décrochage : au quatrième trimestre 2021, entre 33% et 37% des foyers sociaux éligibles au RSA ne le percevaient pas.

« On peut avoir droit au RSA et ne pas le percevoir, parce que le versement du RSA n’est pas automatique » précise la Drees. L’étude, signée par Cécile Gayet, évalue à 560.000 le nombre de foyers sociaux concernés, soit environ un million de personnes vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.

Ce chiffrage donne une autre lecture du débat sur les aides sociales. La question n’est pas seulement celle du montant des prestations ou de leur contrôle, mais aussi celle de leur accessibilité réelle. Le RSA est une aide demandée, déclarée, actualisée. Pour une personne dont les revenus bougent d’un mois à l’autre, l’entrée dans le dispositif peut paraître incertaine, voire disproportionnée par rapport au montant espéré.

Drees : des non-recourants souvent moins éloignés de l’emploi

L’un des enseignements les plus notables de l’étude tient au profil des foyers qui ne demandent pas le RSA. On pourrait s’attendre à trouver d’abord des personnes très isolées, très éloignées des institutions ou durablement privées d’activité. La Drees observe pourtant une réalité plus nuancée.

Les foyers non-recourants sont en moyenne dans une situation socio-économique moins dégradée que les foyers qui perçoivent déjà le RSA. Ils sont davantage propriétaires, plus diplômés, plus souvent salariés ou indépendants. Autrement dit, une partie du non-recours se situe dans les zones grises du marché du travail : revenus irréguliers, contrats courts, activité indépendante modeste, périodes d’éligibilité brèves.

L’étude note ainsi que les non-recourants sont « plus souvent propriétaires de leur logement » et qu’ils appartiennent à des ménages « plus diplômés et plus proches de l’emploi ». Ce constat ne signifie pas que ces foyers ne sont pas modestes. Il montre plutôt que certains ménages se trouvent trop fragiles pour se passer d’aide, mais pas assez identifiés comme bénéficiaires évidents des minima sociaux.

Le RSA apparaît alors moins comme un simple filet de dernier recours que comme un complément potentiellement utile pour des actifs pauvres ou des foyers aux ressources heurtées. Or ces publics peuvent ne pas se reconnaître dans l’image traditionnelle de l’aide sociale. Le sentiment de ne pas être concerné, la crainte d’une démarche longue, ou la peur d’un trop-perçu à rembourser peuvent suffire à éloigner du dispositif.

Une aide non perçue qui peut pourtant compter dans le budget

Le non-recours n’est pas toujours lié à de petits montants. Selon la Drees, 42% des foyers non-recourants auraient droit à 200 euros ou moins par mois et par unité de consommation. Cette notion d’unité de consommation sert à comparer les niveaux de vie en tenant compte de la taille du foyer : un adulte seul, un couple ou une famille avec enfants n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes charges.

Mais l’étude souligne aussi que 41% des foyers non-recourants auraient droit à 400 euros ou plus par mois et par unité de consommation. Pour un ménage aux revenus faibles, une telle somme peut modifier l’équilibre du mois : logement, alimentation, transport, frais liés aux enfants ou factures contraintes.

La Drees estime qu’en l’absence de non-recours, 345.000 ménages pauvres verraient leur niveau de vie progresser, avec un gain moyen de 280 euros par mois. Parmi eux, 58.000 ménages sortiraient de la pauvreté monétaire. L’effet national sur le taux de pauvreté resterait limité, car le RSA ne concerne pas toutes les personnes pauvres et ne garantit pas toujours un revenu supérieur au seuil de pauvreté. Mais, à l’échelle des ménages concernés, l’impact serait très concret.

La publication officielle précise également que parmi les foyers éligibles au dernier trimestre 2021, 22% à 25% ne percevaient pas le RSA depuis deux ou trois trimestres. Le non-recours n’est donc pas uniquement un retard ponctuel. Pour une partie des publics, il s’installe dans le temps.

Aide sociale : le défi des démarches et de la confiance

Les conditions d’accès au RSA rappellent pourquoi le droit peut rester théorique. Service-Public indique qu’une personne française peut demander le RSA si elle a au moins 25 ans et réside en France de manière stable et effective. La demande suppose de contacter la CAF et de fournir les justificatifs des ressources des trois derniers mois. Le montant dépend ensuite de la composition du foyer et des ressources prises en compte.

Cette mécanique administrative n’est pas neutre. Elle fonctionne mieux pour des publics déjà en lien avec les organismes sociaux, par exemple via les aides au logement, les prestations familiales ou la prime d’activité. À l’inverse, ceux qui n’ont pas l’habitude de solliciter ces organismes peuvent rester en dehors du système.

La réforme des déclarations préremplies peut réduire une partie de cette distance. Service-Public mentionne désormais la possibilité de vérifier une déclaration trimestrielle préremplie auprès de la CAF ou de la MSA. Cette évolution va dans le sens d’un accès plus simple, mais elle ne règle pas tout : encore faut-il savoir que l’on est potentiellement éligible, comprendre le fonctionnement de l’aide et ne pas renoncer avant même de déposer une demande.

Le non-recours au RSA révèle ainsi une faille moins visible que la fraude ou les abus, mais beaucoup plus massive dans les chiffres publiés par la Drees. Des centaines de milliers de foyers ne reçoivent pas une aide à laquelle ils pourraient prétendre. Pour les pouvoirs publics, l’enjeu consiste désormais à rapprocher le droit de ses bénéficiaires potentiels, sans faire peser sur eux l’intégralité de la charge administrative.