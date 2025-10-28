Ils ont vécu avec le RSA ou l’AAH… voici le montant choquant de leur retraite

Les inégalités économiques ne s’arrêtent pas une fois à la retraite. Une enquête récente de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) met en lumière des écarts notables entre les pensions des anciens bénéficiaires de minima sociaux et celles des autres retraités. Publiée le 27 février, l’étude explique comment un parcours professionnel marqué par ces aides peut influencer durablement les ressources financières une fois à la retraite.

Des pensions bien différentes selon le parcours

Les personnes qui ont perçu un minimum social pendant leur vie active se retrouvent avec une pension ridicule bien plus basse que leurs homologues. En moyenne, ils touchent une pension brute de 863 € par mois, soit plus de deux fois moins que les 1 682 € perçus par les autres retraités. Cette différence s’explique notamment par des salaires plus faibles tout au long de la carrière.

Pour donner plus de détails, ceux ayant bénéficié du RSA ou de l’AAH reçoivent environ 600 € par mois, tandis que les anciens titulaires de l’ASS touchent environ 1 100 €, explique le média Merci pour l’Info. Ces montants témoignent d’une réalité financière compliquée, obligeant souvent ces retraités à continuer de compter sur des aides sociales pour vivre au quotidien.

Les effets persistants des minima sociaux

L’étude révèle qu’un tiers des anciens bénéficiaires d’un minimum social continuent à recevoir une aide similaire une fois à la retraite, illustrant les disparités entre régimes. La situation est encore plus marquée chez ceux ayant perçu le RSA ou l’AAH : près de la moitié d’entre eux hitent encore ce minimum social. À titre de comparaison, seulement 1,3 % des autres retraités se trouvent dans une situation similaire.

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), anciennement connue sous le nom de minimum vieillesse, est versée sous conditions d’éligibilité. Fin 2020, le montant moyen s’élevait à 460 € par mois, avec un plafond d’environ 1 016 € pour une personne seule sans autre revenu. Ce soutien est accessible dès 65 ans, voire 67 ans selon certaines situations.

Le faible montant des pensions s’explique principalement par le fait que ces anciens bénéficiaires n’ont pas validé suffisamment de trimestres pour obtenir une retraite minimale. Plus de huit retraités sur dix n’ont pas atteint ce seuil, contre environ un tiers chez les autres. Souvent, les périodes durant lesquelles un minimum social est perçu ne comptabilisent pas pour la retraite, sauf dans certains cas particuliers, comme pour l’ASS.

Le RSA est parfois critiqué car il semble parfois décourager le travail salarié et paraître plus avantageux qu’un salaire modeste. Pourtant, il a aussi des répercussions négatives sur le montant final de la pension : « Les anciens bénéficiaires d’un minimum social d’âge actif perçoivent, à la retraite, une pension près de deux fois inférieure à celle des autres retraités », souligne la Drees.