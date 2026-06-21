Samsung supprime les SMS de millions de téléphones en juillet : un technicien explique la seule méthode fiable pour tout sauvegarder avant qu’il ne soit trop tard

En juillet 2026, Samsung arrête définitivement les services de son application « Samsung Messages ». Certains propriétaires de smartphones de la marque ne pourront donc plus envoyer ni recevoir de SMS. Pour beaucoup d’utilisateurs, et en particulier les millions de Français concernés, il faut agir vite pour sauvegarder leurs conversations.

Ce que ça change vraiment

Il ne s’agit ni d’un bug ni d’une mise à jour temporaire, mais d’un arrêt définitif. Samsung abandonne cette application parce qu’elle gère mal le protocole RCS (Rich Communication Services), le successeur du SMS classique. Faute de pouvoir traiter ce protocole, Samsung Messages cède la place à une autre solution.

Le changement concerne surtout les Samsung Galaxy sortis en 2021 ou avant. Ces modèles devront installer Google Messages, l’application de messagerie de Google, dans le cadre d’une mise à jour de sécurité. Elle se télécharge sur le Play Store.

Agissez vite pour ne pas perdre vos messages

Pour ne pas perdre l’accès à vos anciens messages une fois le service coupé, intervenez sans tarder. Les étapes dépendent de votre appareil.

Pour les Samsung sortis avant 2021

Télécharger l’application « Google Messages » via le Play Store.

Accéder aux Paramètres de votre téléphone.

Cliquer sur « Applications ».

Naviguer vers « Applications par défaut ».

Sélectionner « Applications de SMS ».

Choisir « Google Messages » comme application de messagerie par défaut.

L’opération prend environ cinq minutes. Elle est indispensable pour continuer à envoyer et recevoir des SMS.

Si votre appareil est récent

Sur les appareils équipés d’Android 12 ou d’une version plus récente, c’est plus simple : ouvrez Google Messages, qui proposera de devenir l’application par défaut. Vos échanges se poursuivent alors sans interruption.

Autres options et points à connaître

Google Messages reste l’option recommandée, mais il existe des solutions open source comme Fossify ou Signal, pour ceux qui tiennent à la confidentialité de leurs données face aux techniques de phishing.

Pour les millions d’utilisateurs concernés, la transition peut dérouter, mais elle permet de passer à des messageries compatibles avec le RCS. Vos chances de sauvegarder et de transférer vos anciens messages dépendent en grande partie de la rapidité avec laquelle vous faites la mise à jour.