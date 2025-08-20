« Bonjour, vous êtes chez vous ? » : le SMS qui vide vos comptes bancaires

Depuis fin juin, une nouvelle série d’arnaques par SMS sévit en France. Ces messages annoncent faussement la livraison d’un colis pour vous soutirer vos données perso et bancaires sous le couvert d’un faux envoi. Alors que les escrocs peaufinent leurs techniques pour vous berner, souvent par usurpation d’identité, il devient primordial de bien comprendre ce phénomène et de savoir comment se protéger.

Une méthode bien rodée

L’arnaque démarre souvent avec un SMS qui semble banal : « Bonjour, vous êtes chez vous ? ». Ce premier message est suivi par plusieurs autres, chacun minutieusement rédigé pour instaurer un climat de confiance. Progressivement, on vous fait croire à l’arrivée imminente d’un colis, pour ensuite indiquer qu’une tentative de livraison a échoué. Finalement, le dernier SMS renferme un lien menant vers un site qui imite fidèlement ceux des entreprises de livraison, illustrant le phishing comme menace.

Ce lien ouvre un site bidon, spécialement conçu pour récolter vos infos perso et coordonnées bancaires. Comme le dit Benoît Grünemwald, expert en cybersécurité, dans un reportage diffusé sur TF1 : « un troisième SMS va vous arriver avec un lien vers un site malveillant qui est une copie des sites bien connus de livraison dans lequel on va vous demander de rentrer vos données personnelles et vos coordonnées bancaires. »

Un cadre favorable aux arnaques

Ces derniers mois, les fraudes par SMS se multiplient de façon inquiétante. Les escrocs n’hésitent pas à innover pour déjouer la vigilance nécessaire des internautes. Caroline Borrielo, responsable chez Pradeo, explique que « l’objectif est de faire baisser la méfiance et engager l’utilisateur en lui faisant penser qu’il interagit vraiment avec un livreur. » (Notre Temps)

Pradeo, société spécialisée en sécurité mobile, suit de près ces évolutions et bosse activement pour renforcer les dispositifs de protection contre ces tentatives de fraude. Toutefois, rester vigilant reste le meilleur rempart pour éviter de tomber dans le panneau tendu par ces cybercriminels.

Petits trucs pour se protéger

Face à cette menace qui ne cesse de grandir, voici quelques conseils à suivre :

Vérifiez l’orthographe dans les messages que vous recevez : les fautes d’orthographe sont souvent présentes dans ces tentatives d’hameçonnage.

dans les messages que vous recevez : les fautes d’orthographe sont souvent présentes dans ces tentatives d’hameçonnage. Regardez le numéro de l’expéditeur en effectuant une recherche en ligne pour confirmer sa légitimité.

de l’expéditeur en effectuant une recherche en ligne pour confirmer sa légitimité. Examinez les adresses des sites web avant d’y renseigner vos informations.

des sites web avant d’y renseigner vos informations. Si vous attendez vraiment un colis, contactez directement la société de transport concernée plutôt que de suivre les indications du SMS.

concernée plutôt que de suivre les indications du SMS. Ne cliquez jamais sur un lien suspect si vous avez le moindre doute sur l’expéditeur.

En cas de message douteux, signalez-le via le 33700, la plateforme dédiée à la lutte contre les SMS et appels indésirables.

L’ampleur de la fraude

En 2024, plus de 417 000 escroqueries ont été recensées en France. Ce chiffre inquiétant montre bien l’ampleur du phénomène et appelle à une prise de conscience collective. Plusieurs personnes témoignent avoir reçu ces messages frauduleux, confirmant ainsi leur large diffusion.

Un jeune homme qui a reçu l’un de ces SMS déclare : «Ça, ce type de message c’est en général assez frauduleux». Ces témoignages montrent clairement que malgré une meilleure sensibilisation, le risque demeure présent dans notre quotidien numérique.