Votre téléphone en danger ? Ces deux mots dans un SMS doivent vous alerter

Aujourd’hui, nos téléphones sont toujours dans notre poche et ils nous accompagnent partout. Du coup, ils se retrouvent souvent sur la sellette face aux cyberattaques et aux escroqueries en ligne. Les arnaques par SMS se perfectionnent de jour en jour, ce qui nous oblige à redoubler de prudence pour protéger nos infos perso.

La portée des cyberattaques sur nos smartphones

Les chiffres en disent long : en 2019, le coût mondial des attaques informatiques s’élevait à quasiment un milliard de dollars. On estime que ce montant sera multiplié par dix d’ici 2025, ce qui montre bien à quel point le problème s’aggrave rapidement. Les smartphones, avec leur usage constant et les données sensibles qu’ils contiennent, attirent de loin le regard des hackers.

Les spécialistes en sécurité n’arrêtent pas de nous prévenir sur ces dangers, soulignant l’importance de la vigilance face aux arnaques. Récemment, une alerte a été lancée au sujet d’une campagne d’arnaques par SMS qui utilise des mots précis pour piéger les utilisateurs. Le site Spamhaus a d’ailleurs mené une étude indiquant que les termes « com » et « track » apparaissent souvent dans ce genre de messages frauduleux.

Les combines des hackers

Les SMS contenant le mot « com » sont souvent accompagnés de liens hypertextes conçus pour dérober des informations personnelles. Ces liens se présentent comme venant d’organismes officiels (La Poste ou Impots Gouv, par exemple), alors que ces institutions n’envoient généralement pas ce type de messages par SMS. Il vaut donc mieux supprimer tout message mentionnant ce terme si vous n’êtes pas sûr de son origine.

Le terme « track », lui, est utilisé pour faire croire qu’il s’agit du suivi d’un colis ou d’une lettre, une ruse habituelle dans les tentatives de phishing destinées aux services de transport. Les arnaqueurs se font alors passer pour des plateformes comme UPS pour inciter à cliquer sur un lien douteux. Avant de cliquer, il est recommandé de vérifier directement le suivi de votre colis sur le site officiel du transporteur concerné.

Exemples concrets et bons conseils

On rencontre souvent des arnaques prétendant être des notifications de suivi remises par UPS ou encore des messages imitant l’identité d’organismes officiels, une forme d’usurpation d’identité. Ces SMS ont pour but de soutirer des informations personnelles en simulant des livraisons ou des transactions fictives.

Pour éviter de tomber dans le panneau, quelques gestes simples peuvent vous protéger. Avant tout, ne cliquez jamais sur un lien reçu par SMS sans vérifier d’où il provient. Utiliser les fonctions anti-spam de votre téléphone peut également limiter les risques. Par ailleurs, pensez à mettre à jour régulièrement vos applis et à installer un antivirus mobile pour renforcer votre défense.

Un public qui se fait particulièrement avoir

Les personnes âgées figurent parmi les cibles de prédilection de ces arnaques, notamment à travers de faux appels ou SMS faisant croire qu’ils viennent d’agents d’organismes comme l’Agirc-Arrco. Elles doivent redoubler de vigilance face à ce genre de sollicitations imprévues.

Le site Cybermalveillance.gouv.fr reste une ressource très utile pour se tenir informé et apprendre à se protéger contre ces attaques. En suivant les conseils donnés par ces experts en sécurité, chacun peut réduire son exposition aux risques numériques.