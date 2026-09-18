Sébastien Lecornu annonce des économies de 54 milliards d’euros pour 2027

Sébastien Lecornu a révélé au Figaro le 17 septembre un projet de budget pour 2027, prévoyant 54 milliards d’euros d’économies, soit le double des 30 milliards initialement envisagés. Dans cet entretien exclusif, le Premier ministre justifie cette mesure par un déficit français qui pourrait atteindre 6,5% du PIB en 2027 sans intervention, un niveau jugé insoutenable. Voici les détails des chiffres et mécanismes de ce redressement.

54 milliards d’économies : un choc budgétaire majeur

Le Premier ministre opte pour un changement radical. « Le projet de loi de finances que je propose contiendra un effort budgétaire d’environ 54 milliards d’euros, dans la stabilité fiscale », a-t-il déclaré au Figaro. Annoncé lors d’un séminaire gouvernemental, ce montant impressionne par son ampleur, étant presque le double des 30 milliards évoqués précédemment. Ce changement s’explique par la dégradation des prévisions économiques, avec une croissance révisée à 0,5% pour 2026, contre 1,0% initialement, et des dépenses incompressibles en forte hausse.

Les 39 milliards de surcoûts inévitables

Trois postes budgétaires connaissent une dérive importante, totalisant 39 milliards d’euros de dépenses supplémentaires pour 2027. Selon Bercy, la Sécurité sociale augmente de 22 milliards d’euros, la dette publique génère 10 milliards de charges supplémentaires, et les collectivités locales voient leurs dépenses croître de 7 milliards. Sans mesures correctives, le déficit bondirait de 5,4% à 6,5% du PIB.

Vieillissement démographique : +22 milliards pour la Sécurité sociale

Le vieillissement de la population est un facteur clé. Les dépenses de santé et de retraites augmentent avec l’espérance de vie et l’arrivée des baby-boomers à la retraite. Les 22 milliards d’euros supplémentaires incluent la hausse des remboursements de soins et des pensions. Le gouvernement prévoit d’ajuster le remboursement de certains actes médicaux et de ralentir la revalorisation des pensions, sans modifier l’âge de départ à la retraite.

Hausse des taux d’intérêt : +10 milliards pour la dette

La charge de la dette augmente fortement. Avec un stock de dette proche de 3 100 milliards d’euros, chaque hausse des taux d’intérêt a un impact significatif. Les taux longs ont atteint 3,2%, contre 2,5% l’an dernier, entraînant 10 milliards d’euros supplémentaires pour les intérêts en 2027, un montant équivalent au budget annuel de la Justice.

Collectivités locales : +7 milliards de dépenses supplémentaires

Les collectivités locales voient leurs dépenses de fonctionnement augmenter de 7 milliards d’euros, en raison des hausses salariales des agents territoriaux, de l’inflation et des investissements. Le gouvernement envisage de geler partiellement les dotations de l’État et de limiter les augmentations de dépenses, une décision délicate à l’approche des élections municipales de 2028.

Les mesures pour atteindre 54 milliards d’économies

Pour compenser les 39 milliards de surcoûts et réduire le déficit structurel, les économies annoncées s’élèvent à 54 milliards d’euros. « C’est un redressement important ; ces économies serviront à refroidir considérablement le moteur des dépenses », précise Sébastien Lecornu. Ces économies toucheront plusieurs ministères et organismes sociaux.

Gel des dépenses de l’État (hors Défense et dette)

Tous les ministères verront leurs crédits gelés en valeur nominale, maintenant les budgets de 2027 au niveau de 2026, sans ajustement pour l’inflation. Avec une inflation prévue à 1,8%, cela équivaut à une baisse de pouvoir d’achat budgétaire. Seuls la Défense et le service de la dette sont exemptés. Les ministères de la Santé, du Travail et de la Justice seront particulièrement touchés.

Gel du point d’indice des fonctionnaires avec protections ciblées

Le point d’indice des fonctionnaires sera gelé en 2027, sans revalorisation générale malgré l’inflation. Cependant, des discussions pour protéger les agents aux bas salaires sont envisagées, avec des primes ciblées ou revalorisations indiciaires spécifiques pour les salaires inférieurs à 1 800 euros nets mensuels.

Ajustements en Sécurité sociale et retraites

Pour gérer les 22 milliards de dérive des comptes sociaux, la revalorisation des pensions de retraite pourrait être limitée à 1%. Les remboursements de certains médicaments et actes médicaux seront réduits, et les franchises médicales pourraient augmenter. Les prestations familiales seront gelées, entraînant une baisse de pouvoir d’achat pour les bénéficiaires.

Réductions dans les ministères : santé, justice, travail

Au-delà du gel global, certains ministères devront trouver des économies structurelles. Le ministère de la Santé réduira les dépenses hospitalières, la Justice reportera les projets de nouvelles prisons, et le ministère du Travail diminuera ses subventions aux associations d’insertion professionnelle. Ces mesures pourraient représenter entre 8 et 12 milliards d’euros d’économies.

Maintien de la stabilité fiscale : aucune hausse d’impôts

Dans un contexte de saturation fiscale, aucune augmentation de TVA, d’impôt sur le revenu ou de cotisations sociales n’est prévue. Ce choix politique vise à concentrer l’effort sur la réduction des dépenses publiques, mais il suscite des critiques sur l’équité, car les fonctionnaires, retraités et bénéficiaires de prestations sociales porteront le plus gros du poids.

Un choix politique : réduire les dépenses plutôt que taxer davantage

En refusant toute hausse d’impôts, le gouvernement mise sur l’acceptabilité sociale de l’effort concentré sur les dépenses publiques. Un pari risqué, car il repose sur les épaules des fonctionnaires, retraités et bénéficiaires de prestations sociales, tandis que les entreprises et ménages aisés ne verront pas leur fiscalité alourdie, ce qui suscite des critiques.

Conséquences pour les contribuables et les ménages

Les ménages ne paieront pas plus d’impôts en 2027, mais ceux qui dépendent des prestations sociales verront leur pouvoir d’achat diminuer avec le gel ou la sous-indexation des aides. Les fonctionnaires subiront une érosion de leur salaire réel, et les usagers des services publics pourraient constater une baisse de la qualité, faute de moyens suffisants.

Réduction du déficit : de 6,5% à 5% en 2027

L’objectif du gouvernement est de ramener le déficit public de 6,5% à 5% du PIB en 2027, en incluant les dépenses militaires, et à 4,8% en les excluant. Cet effort vise à rassurer Bruxelles et les marchés financiers tout en préservant l’effort de défense. Cependant, l’adoption de ce budget par un Parlement fragmenté pourrait nécessiter l’utilisation de l’article 49.3, entraînant une possible motion de censure.

Le scénario sans mesures correctives

« Sans mesures d’économies, le déficit 2027 atteindrait 6,5% du PIB », avertit Sébastien Lecornu. Un tel niveau mettrait la France en queue de peloton européen, avec des agences de notation menaçant de dégrader la note souveraine française, ce qui pourrait augmenter davantage les taux d’intérêt et le service de la dette.

Objectif : 4,8% hors crédits militaires

Avec les 54 milliards d’économies, le déficit serait ramené à 5% du PIB en incluant les dépenses militaires, et à 4,8% en les excluant. Bien que ce chiffre soit encore élevé, il représenterait une nette amélioration par rapport à la situation actuelle, avec l’espoir de rassurer Bruxelles et les marchés financiers. L’adoption de ce budget par un Parlement divisé reste cependant une tâche ardue.