La sécheresse frappe la France avec une intensité inédite en ce début de juillet 2026. Après un printemps record et une canicule exceptionnelle, 84 départements subissent des restrictions d’eau du robinet, 27 étant en état de crise. La situation, jugée plus sévère qu’en 2022, impose des interdictions strictes sur l’arrosage, le remplissage des piscines et le lavage des véhicules.

Sécheresse : êtes-vous concerné par les restrictions d’eau ?

La sécheresse qui frappe la France en ce début de juillet 2026 prend une ampleur inédite pour la saison. Après un printemps historiquement chaud et une canicule exceptionnelle en juin, la quasi-totalité du territoire se trouve désormais soumise à des restrictions d’usage de l’eau. La situation, jugée plus précoce et plus sévère qu’en 2022, mobilise les préfectures qui multiplient les arrêtés limitant l’accès à la ressource. Pour des millions de Français, arroser son jardin, laver sa voiture ou remplir sa piscine relève désormais de l’interdit.

Le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, a confirmé mercredi 1er juillet sur TF1 que 93 départements sont en situation de vigilance et que 27 d’entre eux se trouvent en état de crise. S’il s’est voulu rassurant en affirmant qu’il n’y a pas, à ce stade, de risque d’approvisionnement en eau potable, les chiffres témoignent d’une tension sans précédent sur la ressource hydrique.

Quatre-vingt-quatre départements sous restrictions

Selon les données du service public VigiEau, 84 des 96 départements métropolitains comptent au moins une commune soumise à une restriction sur l’eau du robinet au 1er juillet 2026. Seuls douze départements échappent totalement aux mesures : les Alpes-de-Haute-Provence, la Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Corse, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l’Essonne et le Val-d’Oise. La sécheresse ne se limite plus aux régions traditionnellement arides du sud de la France.

Dans le Sud-Ouest, la situation atteint un niveau critique. Selon Selectra, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques sont placés en crise, tandis que la Gironde et les Landes subissent une alerte renforcée. En Normandie, le Calvados a franchi un nouveau seuil le 30 juin avec le déclenchement de l’alerte sur les trois quarts du territoire départemental, dont l’agglomération de Caen. La préfecture souligne que « la situation apparaît plus sévère et plus précoce qu’en 2022 », évoquant des cours d’eau sous le seuil d’alerte et des nappes phréatiques insuffisamment rechargées depuis l’hiver 2025-2026.

Un printemps record et des nappes en baisse

Les causes de la sécheresse généralisée sont multiples. Météo-France a enregistré le printemps 2026 comme le plus chaud jamais mesuré en France, avec une température supérieure de 1,7 °C aux normales saisonnières. Le déficit de précipitations atteint environ 30 %, privant les sols et les nappes phréatiques de leur recharge habituelle. La canicule exceptionnelle de juin a aggravé encore la situation, asséchant les cours d’eau et accélérant l’évaporation.

Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 77 % des niveaux de nappes phréatiques sont orientés à la baisse. Les réservoirs souterrains, qui alimentent une part importante de l’eau potable distribuée en France, n’ont pas bénéficié du rechargement hivernal nécessaire. Les conditions hydro-météorologiques extrêmes ont conduit à une dégradation rapide de la ressource en eau, rendant la production d’eau potable à partir des eaux superficielles difficile dans certains secteurs.

La vague de chaleur attendue entre le 6 et le 10 juillet menace d’aggraver encore la situation. Sur des sols déjà desséchés et des nappes basses, la chaleur accélère l’évaporation et fait grimper la consommation d’eau, sans pluie significative annoncée sur la première quinzaine. Les arrêtés préfectoraux, réévalués en continu, pourraient voir leur périmètre s’élargir dans les jours qui viennent, faisant basculer de nouvelles communes vers des niveaux de restriction plus sévères.

Quatre niveaux de restriction, de la vigilance à la crise

Face à la sécheresse, les autorités ont mis en place un système gradué de restrictions, allant de la simple vigilance à la crise. Chaque niveau correspond à des mesures d’interdiction ou de limitation d’usages de plus en plus strictes. En vigilance, il s’agit principalement d’un appel aux économies volontaires. En alerte, l’arrosage des pelouses et des jardins est généralement interdit en journée (souvent entre 8 h et 20 h), le remplissage des piscines privées prohibé, et le lavage des voitures réservé aux stations équipées d’un système de recyclage.

L’alerte renforcée élargit les plages d’interdiction et durcit les restrictions. Dans le Calvados, par exemple, les principales mesures comprennent l’interdiction de l’arrosage des potagers entre 11 h et 18 h, du remplissage des piscines privées, de l’arrosage des pelouses, espaces verts et jardins publics, ainsi que de l’irrigation par aspersion des cultures entre 11 h et 18 h. Le lavage de véhicules est limité aux stations équipées de haute pression ou de recyclage.

En situation de crise, seuls les usages prioritaires de l’eau sont préservés : boire, cuisiner, hygiène et sécurité. Les prélèvements d’eau pour l’agriculture sont interdits, totalement ou partiellement, ainsi que la quasi-totalité des usages domestiques et publics. Mathieu Lefèvre précise que peuvent être concernés « le remplissage des piscines, le lavage des voitures individuelles, et pour certaines cultures, des interdictions prises au cas par cas ».

Jusqu’à 1 500 euros d’amende en cas d’infraction

Les restrictions ne constituent pas de simples recommandations. Ne pas respecter un arrêté sécheresse constitue une contravention de cinquième classe, passible d’une amende pouvant atteindre 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive. Pour une entreprise, le montant peut être bien supérieur. Les contrôles sont menés sur le terrain par les services de police de l’eau et par l’Office français de la biodiversité.

Arroser sa pelouse, laver sa voiture ou remplir sa piscine au robinet en pleine interdiction peut donc coûter cher, au-delà du gaspillage de la ressource. Les autorités insistent sur la nécessité de faire preuve de civisme et de responsabilité face à une situation qui concerne l’ensemble de la collectivité. La plateforme VigiEau permet à chaque citoyen de vérifier précisément les règles qui s’appliquent à son adresse, en entrant son code postal ou le nom de sa commune.