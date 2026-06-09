Singapore Airlines prépare une commande de 50 gros porteurs : les deux géants Airbus et Boeing en lice pour un contrat qui redessine le ciel

Un mouvement important pour Singapore Airlines pourrait se concrétiser : la compagnie discute avec les géants de l’aéronautique, Airbus et Boeing, pour acquérir au moins 50 des plus gros avions de ligne disponibles. Selon Reuters, qui rapporte l’information en se basant sur des « sources du secteur » anonymes, ces négociations pourraient peser sur l’évolution des flottes commerciales au niveau mondial.

Une stratégie ambitieuse dans un marché économique tendu

Singapore Airlines (SIA), acteur majeur du transport aérien en Asie du Sud-Est, est connue pour ses négociations soignées et souvent tenues confidentielles. Basée à Singapour, la compagnie veut continuer d’augmenter sa capacité, malgré les réductions de vols annoncées par certains concurrents face à la hausse des prix du pétrole. SIA, l’un des plus gros acheteurs d’avions long-courriers au monde, revoit régulièrement ses plans de renouvellement de flotte pour répondre à une demande en hausse.

Dans ce cadre, la compagnie examine des options pour renforcer et moderniser sa flotte. Les discussions avec Airbus et Boeing portent sur l’achat potentiel de modèles phares comme le Boeing 777X, capable de transporter 400 passagers, et l’Airbus A350-1000, un peu plus petit. Bien que les pourparlers soient encore à un stade précoce, ils pourraient inclure des options pour « des dizaines » d’avions supplémentaires, laissant entrevoir une possible expansion importante de la flotte sur la prochaine décennie.

Airbus et Boeing dans la balance

Les deux constructeurs, Airbus et Boeing, sont au cœur de ce marché potentiellement lucratif. Airbus a récemment envisagé un modèle plus grand, l’A350-2000, même si l’entreprise minimise pour l’instant l’idée d’un lancement imminent. De son côté, Boeing, confronté à des retards importants avec le 777X (successeur du « mini-jumbo » 777), reconsidère prudemment la possibilité de proposer un avion encore plus grand, estimant la demande limitée.

Ces discussions pourraient non seulement orienter les choix de SIA, mais aussi donner à Airbus et Boeing une meilleure lecture des besoins actuels et futurs du marché des grands avions. Aucun des deux constructeurs n’a souhaité commenter formellement ces échanges, tandis que Singapore Airlines a précisé qu’elle « réfute de commenter toute discussion confidentielle que [la compagnie] pourrait ou non avoir ».

Géopolitique et influences extérieures

D’autres acteurs pèsent aussi dans la balance, comme la compagnie Emirates. En novembre dernier, Emirates a passé une commande importante pour des Boeing 777X, poussant Boeing à réexaminer ses études sur des versions encore plus grandes de ses appareils. Cette dynamique entre compagnies met en lumière la compétition sur les choix de flotte, dans un environnement économique volatil marqué par la flambée des coûts du pétrole.