Changement d’heure 2026 : le passage à l’heure d’hiver maintenu

Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2026, à 3 heures du matin, les Français reculeront leurs horloges d’une heure. Ce rituel, instauré en 1976 par Valéry Giscard d’Estaing après le choc pétrolier, devait pourtant disparaître en 2021 selon le Parlement européen. Sept ans plus tard, la pratique perdure, faute de consensus politique, reléguée à l’arrière-plan par des crises géopolitiques et sanitaires.

Le changement d’heure 2026 : une pratique de 50 ans en quête d’avenir

En 1973, face à la hausse des prix du pétrole, la France a adopté en 1976 une mesure visant à décaler les activités humaines pour maximiser l’utilisation de la lumière naturelle et réduire la consommation électrique. L’ADEME estimait en 2010 que cela permettait d’économiser 440 GWh annuellement, équivalent à la consommation d’une ville de 200 000 habitants. Aujourd’hui, 70 pays partagent cette pratique. En 1998, l’Europe a harmonisé le calendrier : l’heure d’été commence le dernier dimanche de mars et l’heure d’hiver le dernier dimanche d’octobre. Cependant, les économies d’énergie se sont réduites avec l’évolution technologique et les LED.

Le prochain changement aura lieu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2026, offrant une heure de sommeil supplémentaire. Les appareils numériques s’ajusteront automatiquement, mais les horloges analogiques nécessiteront une intervention manuelle. Selon les chronobiologistes, l’adaptation de l’organisme prendra de 3 à 7 jours, touchant particulièrement enfants et personnes âgées. Les statistiques montrent une augmentation de 18 % des accidents impliquant des piétons dans la soirée suivant le passage à l’heure d’hiver.

Le vote de 2019 : comment l’Europe a décidé sans rien décider

Le 26 mars 2019, le Parlement européen a voté pour supprimer le changement d’heure saisonnier dès 2021, chaque État devant choisir de manière permanente entre l’heure d’été ou d’hiver. Malgré un soutien populaire de 84 % lors d’une consultation de 2018, la coordination parfaite requise entre les 27 États membres n’a pas été atteinte. Aucun pays ne veut risquer des décalages horaires perturbant le commerce et les communications. La France et l’Allemagne doivent s’aligner, l’Espagne hésite entre le Portugal et Paris, tandis que les pays nordiques et méditerranéens divergent sur l’heure à adopter.

La pandémie de Covid-19 en mars 2020, suivie du Brexit et de l’invasion de l’Ukraine, a relégué le changement d’heure au second plan. Dans ce contexte, l’harmonisation des fuseaux horaires a été jugée secondaire, et les discussions techniques ont été reportées indéfiniment.

Pedro Sánchez relance l’initiative : vers une harmonisation européenne ?

En octobre 2025, Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, a ravivé le débat en plaidant pour la suppression du changement d’heure à l’échelle européenne, soulignant les bénéfices sanitaires et économiques de la stabilité horaire. L’Espagne propose une étude d’impact post-pandémie sur le travail hybride et la consommation énergétique. Le Portugal montre de l’intérêt, la France reste prudente, et Berlin temporise. Les pays du Benelux soutiennent le principe mais exigent une synchronisation totale avec leurs partenaires commerciaux.

Le défi reste de synchroniser les décisions des 27 pays. Un décalage entre la France et l’Allemagne, par exemple, compliquerait la vie des travailleurs frontaliers et des entreprises. La SNCF souligne que la désynchronisation nécessiterait des ajustements complexes pour les trains internationaux, et les compagnies aériennes craignent des erreurs de réservation. L’absence de leadership politique clair au niveau européen empêche toute avancée concrète.

Scénarios pour après 2026 : harmonisation ou statu quo ?

Trois scénarios sont envisagés pour l’après-2026 : un statu quo prolongé jusqu’en 2030, une harmonisation progressive entre 2027 et 2029 menée par un groupe de pays volontaires, ou une suppression brusque en 2027 imposée par une directive européenne. Le scénario d’harmonisation progressive semble le plus probable, nécessitant un accord franco-allemand et une transition technique de 18 mois. Le changement d’heure d’octobre 2026 pourrait être le dernier en Europe, mais sans volonté politique forte, ce rituel pourrait perdurer.

En attendant une décision commune des capitales européennes, les Français continueront de régler leurs montres deux fois par an, et le débat restera ouvert.