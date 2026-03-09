Spam téléphonique : Orange veut rendre les appels utiles plus faciles à identifier

Spam téléphonique, numéros usurpés, appels commerciaux mal identifiés : pour beaucoup de consommateurs, le téléphone sonne désormais d’abord comme une nuisance. Orange présente au Mobile World Congress 2026 une solution qui mise sur un affichage vérifié de l’appelant pour rendre les appels d’entreprise plus lisibles. Derrière l’innovation technique, c’est surtout la vie quotidienne des utilisateurs que l’opérateur cherche à toucher.

Spam : quand le numéro inconnu devient un problème d’usage

Le sujet n’est plus seulement celui du démarchage. Pour le grand public, le problème est devenu plus large : un appel inconnu peut aussi bien venir d’un livreur, d’une banque, d’un assureur, d’un service de santé ou d’un fraudeur. À force, beaucoup d’utilisateurs ont adopté le même réflexe : ne plus répondre. Orange part de ce constat avec son « Branded Calling », présenté au MWC 2026, qui permet d’afficher sur l’écran du smartphone le nom vérifié de l’entreprise appelante, même si le numéro n’est pas enregistré dans les contacts.

Dans son communiqué de présentation, le groupe décrit le « Branded Calling » comme « une solution sécurisée permettant aux entreprises d’afficher leur identité lors des appels, renforçant la confiance et luttant contre la fraude ». La promesse est simple à comprendre pour l’utilisateur : au moment où le téléphone sonne, il ne voit plus seulement une série de chiffres, mais une identité censée lui permettre de trier plus vite.

Cette approche change l’angle du débat. Jusqu’ici, la plupart des outils anti-spam agissaient surtout après ou autour de l’appel, via des blocages, des listes noires ou des applications d’identification. Orange choisit une autre logique : rendre visible l’appel jugé légitime au lieu de seulement signaler le douteux. Selon Clubic, le service est intégré au réseau 4G/5G d’Orange et ne demande aucune manipulation particulière de la part de l’abonné.

Ce que l’utilisateur peut y gagner au quotidien

Pour un particulier, l’intérêt est d’abord pratique. Il s’agit moins de « sauver » tous les appels que d’éviter de rater ceux qui comptent. Un rendez-vous confirmé à la dernière minute, une livraison, un rappel du service après-vente ou une opération bancaire peuvent aujourd’hui passer à côté de leur destinataire simplement parce que l’appel ressemble à tous les autres. Le téléphone, qui devait être un outil de contact immédiat, s’est transformé en espace de tri permanent.

Orange avance d’ailleurs un argument très concret, relayé notamment par iPhon. « Résultat : l’affichage du nom de l’entreprise sur l’écran du destinataire multiplie par cinq le taux de réponse pour les entreprises concernées. La solution renforce la confiance et la sécurité des communications mobiles, tout en améliorant la relation client de manière simple et efficace », assure l’opérateur, peut-on lire sur le site iPhon. Même si ce chiffre vient de l’entreprise elle-même, il éclaire bien le problème actuel : le téléphone ne manque pas de sonner, il manque d’être cru.

Selon Clubic, Orange ajoute plusieurs niveaux de vérification pour les entreprises intégrées au service, avec un contrôle de leur identité et de leur réputation, ainsi qu’un appui sur la base de données Orange Téléphone pour écarter les numéros associés à du spam. Pour le consommateur, cette mécanique reste invisible. Ce qu’il perçoit, c’est uniquement le résultat affiché sur son écran.

Une réponse à une défiance désormais mesurable

Si cette question prend autant de place, c’est aussi parce que la défiance n’a rien d’anecdotique. L’Arcep, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, a indiqué fin janvier que « Les signalements d’usurpation de numéros enregistrés sur la plateforme ‘J’alerte l’Arcep”’ont fortement crû, de 531 en 2023 à plus de 19.000 en 2025, constituant désormais la première cause de signalement adressée à l’Arcep ». Le régulateur rappelle aussi que, dans certains cas, les fraudeurs affichent le numéro d’une autorité publique ou d’un établissement financier pour rendre leur tentative plus crédible.

Cette hausse explique pourquoi un appel inconnu est désormais traité comme un risque potentiel. Dans ce contexte, afficher le nom vérifié d’une entreprise ne règle pas tout, mais peut modifier un comportement très banal : répondre, rappeler, ou laisser sonner. Le dispositif d’Orange s’ajoute d’ailleurs à un cadre plus large de sécurisation. L’Arcep précise que la généralisation progressive du mécanisme d’authentification des numéros a commencé en octobre 2024 et qu’une décision entrée en vigueur le 1er janvier 2026 impose de masquer certains numéros mobiles français non authentifiés lors d’appels venant de l’étranger.

Le bon timing pour Orange, alors que les règles changent

L’annonce intervient aussi à un moment où la réglementation française se durcit nettement. La DGCCRF rappelle qu’à partir du 11 août 2026, « il ne sera plus possible de démarcher quelqu’un pour une raison commerciale sur son téléphone fixe ou portable, sauf s’il a donné au préalable son consentement explicite », hors cas liés à un contrat en cours. Dans une autre page d’information destinée aux professionnels, le ministère de l’Économie précise également qu’à cette date, tout démarchage non sollicité sera interdit et que Bloctel disparaîtra.

Autrement dit, le téléphone commercial entre dans une phase plus stricte, à la fois sur le droit d’appeler et sur la manière d’être identifié. Pour Orange, afficher une identité vérifiée sur l’écran du smartphone revient donc à répondre à deux attentes en même temps : limiter la confusion pour l’utilisateur et rendre l’appel professionnel plus acceptable dans un environnement devenu hostile. iPhon indique par ailleurs que le déploiement en France est prévu dans le courant de l’année 2026.

Le pari d’Orange n’est pas de faire disparaître d’un coup les appels indésirables. Il consiste plutôt à remettre un peu de lisibilité dans un usage quotidien devenu confus. Pour le consommateur, c’est peut-être là le vrai sujet : savoir enfin, avant de décrocher, si l’appel mérite son attention.