Appels frauduleux : les signalements en hausse de 113% en un an

La hausse des appels abusifs s’est nettement accélérée au cours de l’année écoulée. Les chiffres publiés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) montrent une progression marquée des alertes déposées par les consommateurs, en particulier pour des faits d’usurpation de numéro. Le régulateur entend s’appuyer sur ces données pour adapter ses contrôles.

Appels téléphoniques : des signalements en forte progression sur la plateforme du régulateur

La plateforme « J’alerte l’Arcep », mise à disposition des consommateurs pour signaler des dysfonctionnements dans les télécommunications, a enregistré une nette augmentation des alertes liées aux appels indésirables.

Dans son communiqué, le régulateur indique que « les signalements relatifs aux appels et messages non sollicités, abusifs ou frauduleux ont augmenté de 113% en un an ». Cette évolution place les appels frauduleux parmi les principales préoccupations exprimées par les utilisateurs.

Les remontées concernent différents types de situations : appels répétés à caractère commercial, tentatives d’escroquerie ou communications affichant un numéro qui ne correspond pas à l’appelant réel.

La hausse observée ne repose pas sur une estimation indirecte mais sur les déclarations effectuées par les particuliers via la plateforme officielle. Ces données constituent aujourd’hui un outil central pour l’analyse du marché par le régulateur.

L’usurpation de numéro au cœur des alertes

Parmi les signalements reçus, l’usurpation de numéro apparaît comme une pratique dominante. L’Arcep précise que « l’usurpation de numéro représente une part croissante des signalements reçus ».

Concrètement, cette technique consiste à faire apparaître sur l’écran du destinataire un numéro qui semble légitime — souvent un numéro mobile français — alors qu’il ne correspond pas à l’émetteur réel. Pour l’utilisateur, il devient alors difficile de distinguer un appel authentique d’une tentative frauduleuse.

L’Observatoire de la satisfaction client publié par l’Arcep apporte un éclairage complémentaire : 43% des utilisateurs déclarent avoir été confrontés à une usurpation de numéro au cours des trois derniers mois. Ce résultat illustre la diffusion large de cette pratique dans l’usage courant des appels.

Dans son communiqué, l’autorité souligne que ces signalements participent à « une meilleure compréhension des dysfonctionnements rencontrés par les utilisateurs ». L’objectif est d’identifier les circuits techniques par lesquels transitent ces appels et d’évaluer les mesures correctrices à mettre en œuvre.

Une enquête administrative sur les conditions d’acheminement

Face à la progression des alertes, l’Arcep a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative. Celle-ci vise à examiner les modalités d’acheminement des appels signalés comme frauduleux et à vérifier la conformité des opérateurs aux obligations qui leur incombent.

Le cadre réglementaire impose des mécanismes d’authentification destinés à garantir que le numéro affiché correspond bien à l’entité autorisée à l’utiliser. L’enquête permettra d’évaluer la mise en œuvre effective de ces dispositifs.

Le régulateur s’inscrit dans une démarche dite de « régulation par la donnée », reposant sur l’exploitation des signalements pour cibler les contrôles. Les informations recueillies via la plateforme permettent d’identifier des flux atypiques et d’analyser les volumes d’appels concernés.

Le plan national de numérotation, qui encadre l’attribution et l’usage des numéros de téléphone, constitue l’un des leviers mobilisés pour limiter les pratiques irrégulières.

Pour les utilisateurs, ces évolutions réglementaires visent à renforcer la fiabilité des appels reçus. Pour les opérateurs, elles impliquent un suivi accru des flux transitant par leurs réseaux.