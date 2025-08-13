Taux individualisé : ce nouveau choix fiscal qui peut vous faire économiser

Un ajustement fiscal subtil mais décisif modifiera l’équilibre financier de nombreux foyers à partir de septembre 2025. Derrière cette modification technique du prélèvement à la source, c’est une logique de justice redistributive qui s’affirme enfin. Mais seuls les contribuables les plus attentifs sauront en tirer parti.

Au 1er septembre 2025, le taux individualisé devient la norme par défaut

La réforme, inscrite dans la loi de finances pour 2024, instaure à partir du 1er septembre 2025 l’application automatique du taux individualisé de prélèvement à la source pour tous les couples fiscalement liés. Ce basculement, qui remplace le taux commun attribué par défaut jusqu’à présent, concerne plus de 15 millions de foyers mariés ou pacsés en France.

La mesure, actée dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) du 7 mai 2025, marque un changement d’optique : la logique d’équité supplante celle de simplification. En effet, jusqu’à présent, le taux appliqué aux deux conjoints était calculé sur la base d’une moyenne, mécaniquement favorable à celui disposant des ressources les plus élevées.

Rééquilibrage contributif : un enjeu de genre et de justice fiscale

La réforme met en lumière un effet pervers du prélèvement à la source introduit en 2019 : dans 78% des couples français, l’homme perçoit un revenu supérieur à celui de sa conjointe. Dans un foyer où l’écart de revenu est significatif — et c’est le cas dans un couple sur cinq — la répartition du prélèvement devenait asymétrique, au détriment du membre le moins rémunéré. L’homme bénéficie en moyenne d’un taux d’imposition inférieur de 13%, tandis que la femme supporte un taux supérieur de 6% par rapport à ce qu’ils paieraient chacun s’ils étaient célibataires.

Ce constat s’ancre dans des décennies d’opacité fiscale. Désormais, avec le taux individualisé appliqué par défaut, chaque conjoint supportera un prélèvement mensuel proportionné à sa propre assiette imposable, sans que cela ne modifie le montant global d’impôt dû par le foyer.

Trois cas pratiques : l’effet réel du taux individualisé

Voici trois exemples qui montrent l’intérêt d’un taux individualisé.

Cas 1 – Paul et Aurélia, professions libérales non mariées, pacsés en 2023

Paul, consultant IT indépendant, déclare 6.800 euros nets mensuels. Aurélia, orthophoniste à temps partiel, perçoit 2.200 euros.

Avec un taux commun de 9,6%, Aurélia est prélevée de 211 euros par mois, contre 652 pour Paul.

En optant pour un taux individualisé, son taux passe à 3,1% (soit 68 euros), celui de Paul grimpe à 11,9% (soit 809 euros).

➡ Économie nette pour Aurélia : 143 euros par mois.

Cas 2 – Sonia et Julien, jeunes actifs salariés à Paris, mariés depuis 2021

Julien gagne 4.100 euros nets en tant que product manager. Sonia, chargée de mission dans une ONG, perçoit 1.700 euros.

Taux commun : 7,8% → Julien est prélevé de 319 euros, Sonia de 132.

Taux individualisé : Julien passe à 10,6% (435 euros), Sonia tombe à 2,4% (41 euros).

➡ Gain annuel pour Sonia : près de 1.100 euros.

Cas 3 – Antoine et Farah, cadres dirigeants, sans enfants à charge

Farah est directrice juridique (revenu mensuel net : 5.400 euros), Antoine est consultant senior (3.200 euros).

Même si leurs salaires sont proches, le taux commun (10,2%) désavantage Antoine (prélèvement : 326 euros) par rapport à un taux individualisé (8,6% → 275 euros), tandis que Farah passe à 11,8% (637 euros).

➡ Un taux individualisé permettrait donc une répartition plus représentative des capacités contributives.

Préparer la bascule : simulateur, anticipation et arbitrage

Pour éviter les mauvaises surprises, il est possible de simuler dès aujourd’hui le taux individualisé applicable via son espace personnel sur impots.gouv.fr. L’administration appliquera le changement par défaut, mais laissera la possibilité d’y renoncer via une option explicite à activer dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Certaines situations peuvent justifier le maintien du taux foyer : acquisition immobilière conjointe, stratégie de lissage de revenus dans un couple temporairement déséquilibré, ou gestion patrimoniale centralisée. Pour ces configurations, le fisc propose une clause de non-application de l’individualisation, sous simple déclaration.

Vers une fiscalité personnalisée et transparente

La réforme ouvre une brèche dans un système jusqu’alors standardisé. Elle inscrit la fiscalité dans une logique d’équité dynamique, où le rôle de chaque individu au sein du couple est reconnu non seulement juridiquement, mais fiscalement.

Cette évolution est saluée par les acteurs du secteur. Selon service-public.fr, la mesure vise à « favoriser l’équité entre les conjoints et adapter le prélèvement aux capacités contributives de chacun ». Dans un contexte de polarisation croissante des revenus et d’individualisation des parcours professionnels, cette évolution répond à une exigence sociale : rendre visible, dès la fiche de paie, une réalité économique souvent ignorée.