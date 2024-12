Télévision : C8, salariés…Canal+ prépare sa cotation en Bourse

À l’approche de sa cotation en Bourse, le groupe Canal+ se réorganise. Le groupe a annoncé plusieurs mesures qui allaient mener à un plan social. Une décision dénoncée par l’intersyndicale regroupant la CGT, la CFE-CGC, la CFDT et +Libres dans son communiqué du 6 décembre 2024. Le plan social envisagé concernerait 250 emplois.

250 emplois sur la sellette

Le groupe Canal+, filiale de Vivendi, s’apprête à opérer une restructuration majeure. La direction a annoncé un plan social qui concernerait directement 250 de ses salariés. Parmi eux, 150 postes sont liés à l’arrêt de la diffusion de la chaîne C8 sur la télévision numérique terrestre (TNT), prévue à partir du 28 février 2025.

Les syndicats de la CGT, CFE-CGC, CFDT et +Libres dénoncent dans son communiqué du 6 décembre 2024 un plan qu’ils qualifient d’injustifié. Selon leurs représentants, aucune raison économique valable n’a été avancée pour justifier ces suppressions, notamment concernant 100 postes qui ne sont pas directement liés à la chaîne C8. L’intersyndicale espère que la direction va « revenir sur ces décisions » et se réserve « la possibilité de les contester syndicalement ».

Canal+ s’oriente vers de nouveaux horizons

L’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), ayant décidé de ne pas renouveler l’attribution de la fréquence TNT pour la chaîne C8, première chaîne de la TNT et 5e de France, mettant ainsi en péril des centaines d’emplois, le groupe Canal+ a choisi d’optimiser sa rentabilité. Le groupe en effet a annoncé via un communiqué publié le 5 décembre 2024 qu’il allait réduire son financement pour le cinéma français, et mettre fin à son bouquet composé de quatre chaînes payantes d’ici juin 2025.

Ce désengagement n’a pas manqué de susciter de vives critiques dans l’industrie du cinéma et de la télévision, alors même que certains s’étaient félicités de la sanction de l’Arcom envers C8. Canal+ a désormais en ligne de mire sa cotation à la Bourse de Londres, prévue pour le 16 décembre 2024, sous réserve de l’accord des actionnaires, qui se réunissent à l’occasion de l’assemblée générale ce lundi 9 décembre. En se tournant vers un marché international, Canal+ espère attirer des investisseurs et renforcer sa compétitivité face à des concurrents tels que Netflix, Amazon et d’autres plateformes de streaming vidéo.