1er avril 2026 : impôts, CAF, aides… tout ce qui change

Ce qui change au 1er avril 2026 pour les aides CAF et la prime d’activité

Dès le 1er avril, les aides sociales connaissent une revalorisation significative, et en premier lieu la prime d’activité, versée par la CAF. En effet, cette prestation clé du système social français est augmentée de plusieurs dizaines d’euros par mois pour près de trois millions de ménages, selon le site officiel info.gouv.fr. « À partir du 1er avril 2026, près de 3 millions de ménages verront leur prime d’activité augmenter en moyenne de 50 euros », précise ainsi le gouvernement dans cette communication officielle.

Par ailleurs, cette hausse s’inscrit dans une réforme plus large visant à élargir l’accès à la prime. Ainsi, certains travailleurs gagnant auparavant trop pour en bénéficier deviennent désormais éligibles. Concrètement, des salariés dépassant légèrement les 2 000 euros nets mensuels peuvent désormais prétendre à cette aide. Cette évolution marque un tournant, car elle concerne potentiellement plusieurs centaines de milliers de nouveaux bénéficiaires.

En parallèle, les montants forfaitaires évoluent également. Le montant de base pour une personne seule passe de 633,21 euros à 638,90 euros par mois. Dans le même temps, les couples et familles voient aussi leurs droits revalorisés, avec par exemple une hausse à 958,37 euros pour un couple avec enfant. Ces ajustements confirment une tendance annuelle de revalorisation indexée sur l’inflation.

Dans le même mouvement, le RSA est lui aussi revalorisé. Ainsi, toujours au 1er avril, une personne seule percevra 652,34 euros mensuels, contre 646,52 euros auparavant. Cette augmentation reste modérée, mais elle concerne environ deux millions de bénéficiaires. Elle s’inscrit dans une politique plus globale d’ajustement des aides sociales pour compenser partiellement la hausse du coût de la vie.

Impôts et ajustements fiscaux à surveiller

Au-delà des aides, le 1er avril marque aussi des évolutions du côté des impôts et du calendrier fiscal. En effet, cette période correspond traditionnellement à des ajustements administratifs et à la mise en œuvre de mesures votées dans la loi de finances 2026. Toutefois, contrairement aux aides sociales, les changements fiscaux sont souvent plus discrets et techniques.

D’une part, certaines règles de calcul ou de déclaration peuvent évoluer, notamment pour les revenus pris en compte dans les prestations sociales. Or, ces données fiscales influencent directement le montant des aides versées par la CAF. Ainsi, les interactions entre fiscalité et aides sociales deviennent de plus en plus étroites, ce qui complexifie la lecture globale pour les ménages.

D’autre part, les seuils d’éligibilité à certaines prestations sont ajustés en lien avec les revenus déclarés. Par conséquent, une modification même minime des barèmes fiscaux peut entraîner une variation des droits aux aides. Cette articulation est essentielle, car elle conditionne l’accès à des dispositifs comme la prime d’activité ou le RSA.

Pour vérifier régulièrement sa situation, les simulateurs en ligne de la CAF permettent d’estimer précisément les droits après les changements du 1er avril. Cette recommandation est d’autant plus pertinente que la réforme élargit l’accès à certains profils jusqu’ici exclus.

Aides, CAF : un impact concret sur des millions de Français

Au total, les changements du 1er avril concernent plusieurs millions de Français, avec un impact direct sur leur budget mensuel. La prime d’activité couvrait déjà 4,52 millions d’allocataires fin 2025, soit 8,76 millions de personnes au total. Avec la réforme, ce nombre devrait encore augmenter, notamment grâce à l’élargissement des critères d’éligibilité. De plus, environ 600 000 nouveaux bénéficiaires pourraient intégrer le dispositif. Cette extension vise clairement à soutenir les travailleurs aux revenus modestes, mais aussi ceux situés juste au-dessus des anciens seuils.

Dans le détail, une personne seule gagnant un peu plus de 2 000 euros nets mensuels, auparavant exclue, pourra désormais percevoir environ 56 euros par mois, selon TF1 Info. De même, une famille monoparentale avec deux enfants peut bénéficier d’une hausse d’environ 68 euros mensuels dans certains cas. Ces montants restent variables, car ils dépendent de nombreux critères, notamment la composition du foyer et les revenus déclarés.