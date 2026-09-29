Tout savoir sur la campagne de vaccination contre grippe et Covid-19

La campagne de vaccination 2026-2027 contre la grippe et le Covid-19 commence le 13 octobre prochain. Outre l’aspect sanitaire, cette initiative suscite d’importantes questions financières pour l’Assurance maladie et les ménages français. Qui prend en charge les coûts, selon quels critères, et quel sera l’impact budgétaire réel ?

Les enjeux budgétaires de la campagne débutant le 13 octobre 2026

Le début de la campagne se déroule dans un contexte de tension épidémiologique. Santé publique France note une augmentation de 32 % des consultations pour grippe et symptômes apparentés, avec 115 passages supplémentaires aux urgences. Pour le Covid-19, la hausse atteint 67 % chez les adultes, soit 204 passages aux urgences de plus. Face à cette circulation virale précoce, l’État engage des moyens financiers significatifs. L’Assurance maladie couvre intégralement la vaccination pour les personnes « à risque », tandis que les autres doivent obtenir une ordonnance payante. La Direction générale de la santé détaille les modalités de cette campagne différenciée.

Financement de la prise en charge à 100 % pour les personnes à risque

Les seniors, femmes enceintes, immunodéprimés et personnes avec comorbidités reçoivent un bon de l’Assurance maladie garantissant une prise en charge totale, sans frais pendant la campagne. Le budget mobilisé par la Sécurité sociale pour cette population cible se chiffre en centaines de millions d’euros. Les bons sont automatiquement envoyés avant le 13 octobre aux bénéficiaires identifiés. Le coût d’une dose de vaccin contre la grippe varie de 6 à 10 euros selon les laboratoires, plus l’acte d’injection. Pour le vaccin Covid-19, le prix unitaire varie entre 15 et 20 euros. Multiplié par plusieurs millions de bénéficiaires, le total pèse lourd dans les comptes de la branche maladie.

Coût pour les autres : ordonnance obligatoire et frais à la charge du patient

Pour ceux non identifiés comme « à risque », une ordonnance est nécessaire pour se faire vacciner, sans prise en charge de l’acte médical. Le patient doit consulter un médecin (25 euros la consultation de base), obtenir une prescription, puis se rendre en pharmacie ou chez un infirmier pour l’injection. Le vaccin est partiellement remboursé par la Sécurité sociale (65 % du tarif conventionné), mais la consultation préalable et l’acte d’injection restent à charge, sauf mutuelle complémentaire. Au total, la facture peut atteindre entre 30 et 50 euros selon les cas, un obstacle financier pour les ménages modestes non « à risque » cherchant à se protéger.

Co-vaccination grippe/Covid-19 : économies pour le système de santé

Pour la première fois, la Direction générale de la santé autorise la co-administration des deux vaccins lors d’une même séance sur deux sites d’injection distincts. « Pour faciliter le parcours vaccinal, les personnes éligibles peuvent recevoir les deux vaccins lors de la même séance », indique l’autorité sanitaire. Sur le plan économique, cela génère des gains notables. Un seul rendez-vous médical au lieu de deux réduit les coûts administratifs, le temps de consultation et les déplacements. Pour l’Assurance maladie, cette simplification logistique se traduit par des économies estimées à plusieurs dizaines de millions d’euros pour l’ensemble de la campagne.

Simplification logistique et réduction des frais administratifs

Les professionnels de santé habilités (médecins, infirmiers, pharmaciens, etc.) peuvent prescrire ou administrer les vaccins. La multiplication des points d’accès réduit la saturation des cabinets médicaux et optimise les flux. Les pharmacies, en particulier, jouent un rôle central dans cette stratégie. Leur maillage territorial permet d’atteindre les populations éloignées des centres de santé. Chaque vaccination en pharmacie coûte moins cher au système que par un médecin généraliste. Le carnet de vaccination électronique, encore sous-utilisé selon la Cour des comptes, devrait faciliter le suivi et éviter les doublons coûteux.

Obligation vaccinale des soignants : un investissement à long terme

La campagne 2026-2027 marque un tournant avec l’obligation vaccinale pour la grippe, progressivement appliquée aux professionnels de santé. La Haute autorité de santé a recommandé cette mesure en juillet 2026 pour protéger les populations vulnérables. Bien que le cadre rendant cette obligation pleinement opposable ne soit prévu qu’à la fin du premier trimestre 2027, cette période vise à maximiser les couvertures vaccinales. L’État devra financer la vaccination de plusieurs centaines de milliers de soignants. Le coût direct reste modéré (quelques dizaines de millions d’euros), mais les implications en gestion des ressources humaines sont plus lourdes.

Implications RH et cadre réglementaire attendu fin mars 2027

Les établissements de santé anticipent des coûts administratifs pour vérifier le statut vaccinal, relancer et éventuellement sanctionner. Certains professionnels pourraient refuser l’obligation et quitter leur poste, créant des tensions sur le marché du travail. Remplacer un infirmier ou un médecin coûte cher en recrutement et formation. Les directions d’hôpitaux devront arbitrer entre sanctions et pragmatisme économique. Le cadre réglementaire définitif, attendu avant fin mars 2027, clarifiera les modalités de contrôle et les pénalités pour les établissements non-conformes.

Urgence épidémique et mobilisation des ressources face à la circulation virale précoce

L’augmentation de 16 % des suspicions de Covid-19 chez les enfants et de 67 % chez les adultes justifie une mobilisation rapide. Chaque jour de retard dans la vaccination accroît le risque de saturation hospitalière, avec un coût exponentiel pour la collectivité. Une journée d’hospitalisation en réanimation coûte entre 2 000 et 3 000 euros. Multiplié par des milliers de patients potentiels, le montant dépasse le budget de la campagne vaccinale. La récente hausse des consultations confirme l’urgence d’agir. L’investissement préventif dans la vaccination représente une économie nette pour les finances publiques. Reste à savoir si le système à deux vitesses (gratuit pour certains, payant pour d’autres) permettra d’atteindre les taux de couverture nécessaires pour éviter une flambée épidémique coûteuse.