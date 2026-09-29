Viande bovine : la production française au bord du gouffre

Durant l’été, des éleveurs français ont manifesté devant les abattoirs du groupe Bigard pour exprimer leur désespoir. En raison de la sécheresse qui a réduit le fourrage, ils doivent envoyer leurs bêtes à l’abattoir plus tôt que prévu, alors que les prix payés par les transformateurs continuent de diminuer. Culture Viande décrit cette situation comme « catastrophique ».

Le 28 septembre 2026, la fédération des abattoirs a lancé une alerte officielle. Yves Fantou, son président, déclare : « C’est catastrophique pour tout le monde, car le marché n’est pas forcément prêt à absorber des volumes de viande bovine plus importants. » La filière est confrontée à un paradoxe : une surabondance de viande arrive sur le marché alors que la consommation diminue. En 2025, les Français ont réduit leur consommation de viande bovine de 3%, une tendance qui s’accélère depuis 2026.

La sécheresse pousse les éleveurs à vendre leurs troupeaux

La sécheresse de l’été 2026 a provoqué une chute de la production fourragère. Fin juillet, les prairies affichaient un déficit de 30% par rapport à la normale. Les éleveurs ont dû puiser dans les réserves d’hiver, créant des difficultés économiques et logistiques. Sans herbe pour nourrir leurs troupeaux, ils n’ont eu d’autre choix que de précipiter les réformes.

En août 2026, les abattages bovins ont augmenté de 3,3% par rapport à l’année précédente, selon le ministère de l’Agriculture (Agreste). Cette hausse marque un retournement brutal après plusieurs années de baisse continue. Les vaches laitières, massivement réformées, dominent ce flux. Les éleveurs vendent avant que les animaux ne perdent trop de poids, ce qui nuirait à leur valorisation.

Le manque de fourrage a fait grimper les prix. Le foin dépasse désormais 200 euros la tonne dans certaines régions, contre 120 à 150 euros normalement. Pour un éleveur avec 80 vaches, cela représente une hausse de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Garder les animaux devient financièrement insoutenable, d’autant plus que les capacités d’engraissement en France sont limitées, comme l’indique Europe 1.

La filière s’attend à une arrivée massive de « bêtes maigres » dans les abattoirs. Ces animaux, mal nourris, pèsent moins et se vendent mal. Les transformateurs ont des difficultés à écouler ces carcasses de moindre qualité, ce qui aggrave la compression des marges, déjà au plus bas depuis 2017.

Les tensions entre producteurs et abattoirs

Les tensions ont éclaté cet été. Des éleveurs ont manifesté devant les installations du groupe Bigard, premier transformateur de viande bovine en France. Ils demandent une augmentation des prix d’achat par les abattoirs, jugés trop bas face à l’inflation des coûts de production. Depuis début 2026, les prix payés aux producteurs ont baissé, alors que les coûts d’énergie, d’eau et d’intrants augmentent.

En 2025, les abattoirs ont payé leurs gros bovins 22% plus cher qu’en 2024, mais les prix de vente n’ont augmenté que de 14%. Cet écart de huit points a réduit les marges des transformateurs, qui ne peuvent pas répercuter entièrement la hausse sur les distributeurs. Les éleveurs estiment que cette augmentation est absorbée par les intermédiaires.

Les fédérations d’éleveurs ont lancé un ultimatum à la rentrée 2026. Elles exigent une revalorisation immédiate des prix et menacent d’intensifier le mouvement. Yves Fantou, président de Culture Viande, admet la nécessité du dialogue : « On est en discussion avec la production pour continuer de produire en France. » Toutefois, la situation reste tendue, avec un risque d’escalade si aucune solution n’est trouvée rapidement.

La filière est prise entre deux feux. Les éleveurs réclament des prix plus élevés, tandis que les abattoirs ne peuvent pas augmenter leurs tarifs sans perdre des parts de marché face aux importations. La consommation de viande bovine diminue, tandis que celle de poulet et de porc augmente, montrant un déplacement des ménages vers des protéines moins chères.

La décapitalisation du cheptel : un problème pour l’emploi rural

Au-delà de la sécheresse, la filière bovine française souffre d’une érosion structurelle. Le cheptel diminue depuis plusieurs années à cause du manque de renouvellement des éleveurs. Chaque année, des centaines d’exploitations ferment faute de repreneurs. Les jeunes hésitent à s’engager dans un métier exigeant, peu rémunérateur et soumis aux aléas climatiques.

Cette décapitalisation impacte l’emploi rural. Selon 20 Minutes, la baisse du cheptel menace directement des milliers d’emplois dans les zones d’élevage. Abattoirs, ateliers de découpe, transporteurs : toute la chaîne subit les conséquences de cette contraction. Les territoires ruraux, déjà fragilisés, risquent de perdre une activité économique essentielle.

La crise actuelle accélère les départs anticipés. Des éleveurs proches de la retraite abandonnent, découragés par la dégradation des conditions économiques. D’autres, plus jeunes, quittent face aux difficultés : sécheresses répétées, prix volatils, normes contraignantes. Le taux de transmission des exploitations bovines chute, menaçant la pérennité de pans entiers du tissu agricole français.

Yves Fantou résume l’enjeu : « Les Français continuent de manger de la viande. Notre responsabilité est de faire en sorte qu’elle reste produite en France. » Sans mesures d’urgence, la France risque d’accroître sa dépendance aux importations, notamment d’Allemagne, d’Irlande ou d’Espagne. La souveraineté alimentaire, déjà fragilisée par les tensions sur les approvisionnements extérieurs, pourrait en pâtir durablement.