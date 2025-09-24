Trajets quotidiens : la voiture domine toujours, l’électrique s’installe en France

Publié le 22 septembre 2025, le neuvième baromètre Ifop pour Alphabet France met en lumière les pratiques de mobilité des actifs français. Si trois quarts d’entre eux continuent de recourir à la voiture pour leurs trajets quotidiens, l’étude souligne des évolutions notables dans l’usage de l’automobile, sous l’effet des contraintes économiques, des enjeux environnementaux et des politiques d’emploi des entreprises.

La voiture, mode de transport majoritaire mais contrasté

En 2025, 75 % des actifs se rendent au travail en voiture. Un usage stable depuis la crise sanitaire, après avoir atteint 81 % en 2017 puis chuté à 72 % en 2019. La voiture demeure ainsi l’outil principal des déplacements professionnels et il semblerait que depuis la Covid-19 elle soit un peu plus utilisée.

Toutefois, des disparités apparaissent. En région parisienne, seuls 52 % des actifs utilisent une automobile, contre 87 % dans le quart Nord-Ouest. Les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants affichent un taux d’usage de 62 %, tandis que les petites villes montent à 88 %. Ces écarts traduisent l’influence de l’offre en transports collectifs et du tissu urbain sur les comportements : les Français sont largement disposés à abandonner la voiture… s’ils peuvent effectivement se rendre au travail sans.

De nouvelles pratiques qui modifient les trajets quotidiens des Français

Selon le baromètre, en 2025 les trajets domicile-travail couvrent en moyenne 18 km et durent 25 minutes. Mais ces moyennes cachent des contrastes : en Île-de-France, la durée moyenne atteint 33 minutes, quand dans le Nord-Ouest, 69 % des actifs bouclent leur trajet en moins de 20 minutes.

La multimodalité s’installe progressivement : 32 % des actifs utilisent au moins deux modes de transport. Néanmoins, 72 % des automobilistes ne combinent aucun autre moyen, signe d’une dépendance persistante à la voiture. À l’inverse, 84 % des usagers des transports collectifs complètent leur parcours par la marche, le vélo ou la trottinette.

L’essor de la voiture électrique et le rôle des entreprises pour changer la mobilité du quotidien

L’usage de la voiture électrique progresse rapidement : 14 % des conducteurs en disposent en 2025, contre 11 % en 2024 et 9 % en 2023. En région parisienne, la proportion atteint 26 %, contre 8 % seulement dans le Nord-Est. Plus encore, 52 % des actifs envisagent une motorisation électrique ou hybride pour leur prochain véhicule.

Les entreprises jouent un rôle croissant dans cette évolution. 54 % des salariés bénéficient d’au moins une solution de mobilité proposée par leur employeur. Parmi eux, 10 % disposent d’un véhicule de fonction, dont 27 % sont déjà électrifiés. Surtout, 86 % des utilisateurs ont accès à une solution de recharge via leur entreprise.