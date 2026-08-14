Trottinettes électriques : casque et gilet réfléchissant déjà obligatoires dans ces villes, êtes-vous concerné ?

Depuis le 7 août 2026, tout conducteur de trottinette électrique, de gyroroue ou d’hoverboard doit porter un casque et un équipement rétro-réfléchissant pour circuler à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. L’arrêté du préfet de police, numéroté 2026-00969, est entré en vigueur dès son affichage et s’applique à toute heure, sur l’ensemble de la voie publique.

Le texte laisse tout de même une marge de manœuvre : il accepte indifféremment un gilet de haute visibilité ou tout autre équipement rétro-réfléchissant, à condition qu’il respecte les normes en vigueur. Défaut d’équipement réfléchissant, c’est une contravention de deuxième classe à 35 euros forfaitaires. Absence de casque, une contravention de quatrième classe à 135 euros.

Une hausse des accidents mortels qui inquiète

La mesure répond à une dégradation nette de la sécurité de ces engins. Sur les douze derniers mois, 86 utilisateurs de trottinettes électriques ou d’engins similaires sont morts, une hausse de près de 40 % par rapport à la période antérieure. D’autres décomptes, portant plus largement sur les engins de déplacement personnel motorisé, avancent 79 accidents mortels en 2025 contre 34 en 2024, et déjà 20 entre avril et juin 2026.

Sur RMC, l’avocat et chroniqueur Charles Consigny relativise : selon lui, les trottinettes de location ayant été interdites, elles circulent moins qu’avant, et une partie des usagers s’est simplement reportée sur le vélo.

« Il faut arrêter de faire chier les gens »

Le sujet a été débattu dans l’émission Les Grandes Gueules, sur RMC Story, le lundi 10 août 2026. Consigny y a jugé la mesure excessive : « Il faut arrêter de faire chier les gens », a-t-il lancé, avant d’ironiser sur la logique sécuritaire, estimant que si c’est une question de sécurité, il faudrait alors rester tous chez soi, puisque sortir dans la rue met la sécurité en péril, se baigner dans la mer met la sécurité en péril, avec le risque de se prendre un bateau, la sécurité étant en péril tout le temps.

Le chroniqueur prédit une généralisation du casque aux cyclistes dans moins de cinq ans, puis une immatriculation obligatoire et une surveillance par caméras renforcée. « Je suis pour la liberté et il faut supprimer toutes ces choses-là », a-t-il ajouté sur RMC.

Face à lui, l’entrepreneure et cycliste parisienne Flora Ghebali a nuancé le propos, estimant que le code de la route n’est pas non plus le bagne. Elle revendique elle aussi une part de liberté, mais rappelle que la liberté ce n’est pas le plaisir de faire n’importe quoi non plus.

Paris n’invente rien : les Alpes-Maritimes, l’Yonne et le Vaucluse imposaient déjà casque et gilet avant cette décision, qui pourrait à terme s’étendre à tout le territoire. La Ligue contre la violence routière réclame justement cette généralisation. Son vice-président, Pierre Lagache, estime qu’une règle efficace, c’est une règle qui est connue du plus grand nombre et qui est la même pour tous sur tout le territoire national. Il juge que l’État doit reprendre la main sur la sécurité des trottinettes.

Interrogée par France Télévisions, la ministre déléguée chargée de la sécurité routière confirme que des discussions sont en cours pour rendre le casque obligatoire dans tout le pays. Sur le terrain, les usagers parisiens restent partagés : certains jugent la mesure utile pour leur propre sécurité, d’autres doutent qu’elle soit applicable, redoutant surtout une distribution d’amendes toute la journée plutôt qu’un vrai changement de comportement.

Un gilet réfléchissant ne suffit pas à être en règle. L’arrêté du 24 juin 2020 exige un marquage CE d’équipement de protection individuelle, une surface d’au moins 150 cm² et un port entre la ceinture et les épaules, casque exclu de cette zone.

En pratique, deux normes matérialisent ce marquage : l’EN ISO 20471, pour la haute visibilité professionnelle, et l’EN 17353, qui a remplacé les anciennes normes destinées aux vêtements non professionnels. Un gilet vendu comme simple accessoire de visibilité, sans certification EPI, ne met pas en règle, même très réfléchissant.