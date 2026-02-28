Gagner au loto ? Pour lui, les ennuis commencent après le jackpot

Un événement surprenant fait la une : un jackpot record de 12,8 millions de dollars (soit environ 10,3 millions d’euros) attribué par la loterie de l’Arizona a déclenché une bataille judiciaire. Le litige porte sur la propriété légitime du billet gagnant, opposant le gérant d’une supérette à son employeur. Cette affaire met en lumière l’importance de la détention légale des tickets de loterie, un sujet rarement évoqué mais qui concerne directement les joueurs.

Qui est concerné

Au centre du dossier, Robert Gawlitza, Américain et gérant d’une supérette Circle K à Scottsdale (Arizona), affirme être le gagnant du jackpot. Le 24 novembre 2025, un client non identifié est venu dans son magasin pour acheter de nombreux tickets du jeu « The Pick ». Selon La Dépêche, Gawlitza a imprimé au total 85 tickets, mais le client n’en a réglé que 60, laissant les 25 tickets restants sur le comptoir. Ces billets non payés sont devenus le cœur du différend.

Circle K, employeur de Gawlitza, conteste la propriété du billet gagnant, soutenant qu’il a été acheté dans son magasin. L’entreprise affirme qu’un de ses employés a racheté les tickets non réclamés en versant 10 dollars pour ces billets restants. Circle K demande que le billet gagnant soit confié à son siège social et saisit la justice pour trancher la question.

La justice face à un casse-tête

Le tirage du jeu « The Pick », le 24 novembre 2025, a donné les numéros gagnants. Parmi les 25 billets laissés de côté, l’un correspond à la combinaison tirée, faisant d’un ticket oublié un gain de plusieurs millions. Informé que le billet gagnant faisait partie des tickets abandonnés, Gawlitza a récupéré le coupon gagnant puis réclamé la totalité des gains.

Pour appuyer sa demande, Circle K s’appuie sur le code administratif de l’Arizona, qui indique que les billets non réglés par un client restent la propriété du détaillant. Cette règle a poussé l’entreprise à saisir la justice pour obtenir une clarification sur la propriété. La loterie de l’Arizona a qualifié l’affaire de « sans précédent », soulignant la complexité des litiges liés à la propriété de tickets gagnants.