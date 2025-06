Vers une sécurité sociale climatique ? Les trois scénarios du Haut-Commissariat qui bousculent le modèle assurantiel français

Le 12 juin 2025, le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan a publié un rapport intitulé Repenser la mutualisation des risques climatiques, qui remet en question les fondations du modèle français d’assurance des biens. Face à la hausse exponentielle des sinistres liés au dérèglement climatique, le rapport envisage une réforme structurelle de l’assurance habitation, jusqu’à son intégration dans une sécurité sociale climatique à financement public. Une proposition qui suscite une vive opposition du secteur, à commencer par France Assureurs.

Risques climatiques : un coût structurel pour l’assurance habitation

Depuis une décennie, la courbe des sinistres climatiques s’inscrit dans une dynamique ascendante. La sécheresse de 2022 a coûté 3 milliards d’euros au régime Cat Nat. En 2023, les inondations hivernales et la grêle estivale ont mobilisé plus de 2,6 milliards d’euros d’indemnisations. La modélisation prospective du Haut-Commissariat chiffre à douze milliards d’euros par an le coût potentiel des aléas climatiques d’ici 2050.

Le régime d’indemnisation actuel repose sur une architecture duale : le marché privé (assurance habitation via des contrats multirisques), adossé à une réassurance publique partielle assurée par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit fonds Barnier), alimenté par la taxe Cat Nat. Cette hybridation montre ses limites.

Trois modèles alternatifs : du pilotage renforcé à la socialisation totale

Le Haut-Commissariat structure sa réflexion autour de trois scénarios de réorganisation du risque climatique :

Scénario 1 – Renforcement régulatoire : L’État conserve un rôle de superviseur, mais rend obligatoires certaines garanties climatiques dans les contrats MRH (multirisques habitation). Le modèle reste fondé sur une répartition privée du risque, mais impose un socle de couverture minimum. Coût estimé : 2 milliards d’euros. Scénario 2 – Réassurance publique universelle : L’État étend son rôle de garant, couvrant la totalité des événements climatiques par une réassurance obligatoire, notamment la sécheresse, souvent mal prise en charge. Cela implique une centralisation accrue des flux financiers et une hausse de la fiscalité affectée. Coût : 5 milliards d’euros. Scénario 3 – Sécurité sociale climatique : L’État devient assureur direct des dommages climatiques, via une institution publique dédiée, financée par l’impôt. Le rapport évoque une structure par branches (sécheresse, tempête, submersion…) sur le modèle de la Sécurité sociale. Les assureurs privés seraient évincés de cette couverture.

Selon Clément Beaune, Haut-Commissaire, cette approche « pose la question de la répartition du coût du changement climatique, entre contribution privée et solidarité nationale ».

Opposition frontale des assureurs : une rupture de modèle dénoncée

Les scénarios ont été immédiatement rejetés par France Assureurs, qui y voit une atteinte à l’efficience du système actuel. Dans un communiqué du 13 juin 2025, l’organisation alerte : « Ces propositions n’amélioreraient pas la protection des Français face aux risques climatiques et seraient dangereuses pour les finances publiques », relaye L’Argus de l’assurance.

Le syndicat professionnel rappelle que le taux de couverture en assurance habitation atteint 98 %, avec une prime moyenne de quarante euros. Le dispositif Cat Nat, en place depuis 1982, est décrit comme « envié par de nombreux pays ». L’organisation redoute une déresponsabilisation des assurés et un désengagement des compagnies si l’État devient acteur exclusif.

Enjeux financiers et gouvernance : qui paiera la transition ?

Le rapport du HCSP ne se limite pas à des projections théoriques. Il propose une modélisation économique des trois hypothèses. Selon les calculs publics, le passage au modèle 3 (sécurité sociale climatique) supposerait :

Une fiscalité dédiée d’au moins 0,2 % du PIB ;

; Une structure administrative équivalente à la CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie) pour piloter l’indemnisation ;

Un mécanisme d’incitation à la prévention pour éviter l’effet pervers d’un “open bar” assurantiel.

Mais au-delà du coût, la gouvernance de cette institution interroge. Faut-il la rattacher à la Sécurité sociale existante ? Créer une caisse climatique autonome ? Dépendre du ministère de l’Économie ou d’un secrétariat à la transition écologique ?

Ce rapport marque un tournant dans la réflexion sur la gestion du risque climatique en assurance habitation. En posant clairement la question d’un pilotage public intégral, il met les acteurs privés face à leurs limites structurelles. L’enjeu est moins technique que philosophique : dans un monde où les aléas climatiques deviennent la norme, la solidarité nationale doit-elle primer sur le mutualisme assurantiel ?