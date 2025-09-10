Viande : pourquoi Matignon et Macron ont bloqué la feuille de route alimentaire

Le 8 septembre 2025, Matignon a suspendu la publication de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat. Le document prévoyait initialement une réduction de la consommation de viande. Le blocage, orchestré à la dernière minute, révèle les arbitrages économiques et politiques autour d’un secteur sensible, entre lobbies agroalimentaires, impératifs environnementaux et équilibres institutionnels.

Une stratégie nationale vidée de son objectif chiffré

La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) devait fixer un cap clair. Préparée depuis plusieurs mois, elle intégrait un objectif de réduction de la consommation de viande, élément central de la transition alimentaire. Mais le 5 septembre, Matignon a arbitré pour remplacer le terme « réduction » par celui de « consommation de viande équilibrée », une formule jugée floue par les experts. Selon Le Monde, ce changement a privé le texte de toute valeur contraignante, car aucun indicateur chiffré n’a été retenu.

Cette réécriture de dernière minute a provoqué la colère des ONG. « Matignon a décidé de façon unilatérale de réduire l’ambition du texte, qui devient une coquille vide », a dénoncé Benoit Granier, responsable alimentation du Réseau Action Climat, cité par 20 Minutes. Pour ces acteurs, l’abandon d’une cible mesurable traduit un recul sous pression politique. Par ailleurs, Reporterre précise que le cabinet de François Bayrou, alors directeur de cabinet à Matignon, a directement bloqué la publication, à la veille de son départ de l’hôtel de Matignon.

Le poids économique et climatique de la viande en débat

Le cœur du dossier est économique. En France, la filière viande représente des dizaines de milliers d’emplois et un poids considérable dans les exportations agroalimentaires. Pourtant, son impact environnemental est largement documenté. Selon La Tribune, « près de 70 % de l’empreinte carbone de l’alimentation est liée à la production et à la consommation de viande », alors que « 32 % de la population adulte consomme trop de viande hors volaille, 63 % trop de charcuterie ». Ces données confirment les analyses internationales qui pointent la viande comme un levier incontournable de réduction des émissions.

Derrière le blocage, un arbitrage politique se dessine. L’exécutif a préféré ménager les filières agricoles, déjà fragilisées par la volatilité des prix mondiaux et les tensions commerciales. Le choix d’une formulation édulcorée permet d’éviter un affrontement frontal avec les syndicats agricoles et les industriels de la viande, puissants relais d’influence en milieu rural. Cependant, ce compromis fragilise la crédibilité de la stratégie nationale sur le climat. Les ONG soulignent que sans objectif clair, la France s’expose à manquer ses engagements de neutralité carbone d’ici 2050.

Les blocages institutionnels et politiques

Le processus révèle également une fracture institutionnelle. La version remaniée du 5 septembre n’a pas été validée par les ministères de la Santé ni de la Transition écologique. Ces ministères plaidaient pour maintenir une ambition forte sur la réduction de la viande, au nom de la santé publique et des impératifs climatiques. Mais l’arbitrage final est revenu à Matignon, avec l’aval implicite d’Emmanuel Macron, soucieux d’éviter une crise politique au moment du vote de confiance du gouvernement.

Cette séquence illustre la fragilité de la gouvernance alimentaire en France. Entre impératifs économiques, objectifs de santé publique et contraintes climatiques, chaque acteur institutionnel tente d’imposer sa vision. Le cabinet de François Bayrou, en dernière instance, a choisi de bloquer la SNANC pour éviter qu’un texte jugé trop contraignant ne fragilise le nouveau gouvernement. Ce choix, s’il apaise les tensions à court terme, reporte une décision stratégique sur la politique alimentaire et sur le rôle de la viande dans l’économie française.